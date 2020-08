In articol:

Ana Maria Lintaru a devenit cunoscută publicului, în urma participării la emisiunea Puterea Dragostei. Tânăra a impresionat prin carisma ei, dar și prin faptul că a fost una dintre cele mai amuzante și plină de viață concurentă. Frumoasa blondină a făcut un cuplu cu Bogdan Mocanu, după ce acesta s-a despărțit de Roxana Buzoiu.

Ana, postată pe un site de escorte

Ana Lintaru a luat atitudine, după ce a descoperit că era prezentă, fără voia ei, pe un site de escorte. Tânăra a reușit să rezolve problema, dând report postării respective.

”Acel moment când descoperi că ești pe un site de escorte. Mi se face rău, chiar acum . Nici nu știu cum să reacționez și ce aș putea să fac, am dat acolo report la profil, că ar fi fake și cam atât. Nu mă simt foarte bine în această postură. Altceva nu știu ce-aș putea să fac, sincer”, a spus Ana, pe InstaStory.

Ulterior, Ana a recunoscut că nu este prima dată când are parte de o asemenea ispravă. ”Am dispărut de pe minunatul site. Tare mult aș vrea să știu cine face treaba asta, că mi s-a mai întâmplat și acum un an, dar nu am dat prea mare importanță, deși trebuia”, a conchis Ana.