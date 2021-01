Ana Maria Mocanu a izbucnit în lacrimi la TV! Asistenta de televiziune a spus tot adevărul despre relația cu fostul iubit: "Am fost bătută..."

In articol:

Asistena de televiziune și Rareș au decis să meargă pe drumuri diferite. Totuși, cei doi și-au tot aruncat săgeți în mediul online, imediat după despărțirea. Însă, Ana Mocanu a șocat pe toată lumea cu ultimă dezvăluire!

Ana Mocanu îl acuză pe fostul iubit de infidelitate și agresiune

Se pare că Ana Maria Mocanu îl acuză pe Rareș de infidelitate și agresiune.

Cu ochii în lacrimi, vedeta de televiziune a spus cum a decurs, de fapt, relația cu bărbatu pe care îl vedea soțul ei.

Citeste si:Ana Maria Mocanu, mesaj tranșant pentru fostul iubit! "Îți promit asta..."

Citeste si: Ce trebuie să ai în mașină iarna? Trusa completă a șoferului pentru o călătorie fără griji - libertatea.ro

Citeste si: Jador și Cătălin Moroșanu au răbufnit la Survivor: „Ne batem noi doi” - bzi.ro

Totodată, asistenta a mai făcut o dezvăluire șocantă! Se pare că Rareș, fostul ei iubit, ar fi fost căsătorit pe toată perioada relației. Ba chiar mai mult, Ana l-a provocat să arate fotografii cu el și cu soția sa.

”Rareș este un bărbat foarte agresiv și verbal și fizic și o pot dovedi prin poze. De câte ori am fost eu bătută de acest om. Am fost bătută în Egipt, în Turcia, am fost bătută la mare, peste tot. Eu cu Rareș nu am ce să discut. Mi se pare de cea mai joasă speță ca bărbat ca el să apară la televizor să dea o poză cu mine plângând. Dar de ce nu ai arătat o poză cu soția ta, Rareș? Ești un bărbat însurat și mă înșelai întotdeauna. Ești foarte, foarte agresiv atât fizic, cât și verbal. Cum nu m-ai înșelat niciodată, atâta timp cât ești căsătorit cu acte? Dacă ești un bărbat asumat, asumă-ți în fața țării că ești un bărbat căsătorit! Arat-o pe nevasta ta la televizor! Dacă nu, o arăt eu! Ai ajuns să te cerți cu mine la televizor, pentru ce?”, a declarat Ana Maria Mocanu la ”Showbiz Report”.

Ana Mocanu și fostul iubit

Totuși, chiar dacă a negat inițial cele declarate de iubita lui, se pare că Rareș a recunoscut faptul că era căsătorit.

Cu toate acestea, el susține că fosta lui soție știa despre situația actuală și că se declară oricum un bărbat liber.

”A știut situația mea. Eu sunt un bărbat liber, doar că nu am divorțat, atâta tot. Eu sunt un bărbat liber. Mi-am asumat relația cu tine public. Am făcut poze cu tine!”, i-a răspuns Rareș fostei sale iubite, în direct.