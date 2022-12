Ana Maria Mocanu face nuntă în 2023? Fosta asistentă TV vorbește deschis despre viața sa amoroasă, după ce s-a retras din lumina reflectoarelor: ”Întotdeauna am fost pregătită”

In articol:

Ana Maria Mocanu s-a făcut remarcată ca dansatoare, fiind una dintre preferatele maneliștilor, apoi a ocupat postul de asistentă TV, dar de ceva vreme a decis să se retragă din lumina reflectoarelor.

Decizia de a se axa mai mult pe micile sale afaceri și pe viața de dincolo de camerele de filmat a venit odată cu implicarea sa într-o relație ce trebuia, după declarațiile amorezilor făcute la acea

vreme, să se încheie cu o nuntă.

Ana Maria Mocanu face nuntă în 2023

Ana Maria Mocanu vrea o iubire care să ducă la căsătorie

Din păcate, iubirea a ajuns să aibă un final deloc plăcut, moment în care Ana Maria Mocanu a pus partea profesională a vieții pe primul loc.

Astfel că sfârșitul anului 2022 o prinde singură.

Și, spune ea, tot anul a fost singură, căci timpul liber i-a fost limitat, fiind implicată în multe proiecte, dar și pentru că nu a apărut nimeni în calea sa care să-i facă inima să bată mai cu putere.

Însă, chiar și așa, dansatoarea, deși spune că singură nu i-a fost rău, își dorește ca anul care vine să fie diferit.

Pe plan personal, notează ea, vrea ca în viitorul apropiat lucrurile să se schimbe și să își găsească sufletul pereche pentru că da, surprinzător sau nu, ea a fost

și este pregătită să jure iubire veșnică unui singur bărbat.

Dar chiar și așa, deși visează la o familie, Ana Maria Mocanu spune că nu grăbește în niciun fel procesul căutării jumătății.

Vedeta este singură că ce este al ei e pus deoparte și că lucrurile frumoase merită așteptate și asta pentru că apar atunci când nici măcar nu te aștepți.

”Am fost singură, nu am avut nicio relație. Nu am întâlnit pe cineva și din acest motiv am fost singură. Sper ca 2023 să fie diferit din acest punct de vedere, pe plan personal. Eu întotdeauna am fost pregătită, doar că nu a apărut persoana potrivită.

Cred că lucrurile bune și frumoase se întâmplă când te aștepți mai puțin. M-am axat mult pe muncă și am făcut tot ce am putut, sper ca 2023 să aibă câteva surprize și la capitolul familiei. Nu exclud nici posibilitatea asta (n.r. de a se căsători)”, a spus Ana Mocanu, conform Spynews.