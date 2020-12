Ana Maria Mocanu, probleme serioase de sănătate! Cu ce se confruntă fosta asistentă de televiziune?!

In articol:

Ana Mocanu este o cunoscută vedetă de la noi din țară. Pe lângă faptul că are o carieră de succes în televiziune, asistenta păstrează o relație foarte strânsă cu oamenii care o urmăresc în mediul online. În urmă cu scurt timp, frumoasa șatenă a făcut o dezvăluire șocantă!

Ana Mocanu, probleme de sănătate

Pe contul ei de Instagram, Ana Mocanu și-a îngrijorat fanii, după ce le-a spus că se confruntă cu o problemă de sănătate. Se pare că vedeta se gândește serios să meargă la spital, dacă durerile nu îi vor da pace.

Totodată, aceasta susține faptul că are o otită și că este extrem de neliniștită în această perioadă din cauza acestei probleme.

“De două zile, am o durere de ureche, urechea dreaptă, atât. În stanga, nu am probleme. Mă doare atât de tare în momentul în care beau sau mănânc ceva. Deci, singurul lucru pe care îmi lipsea acum, că în rest am de toate, mă rog din suflet să nu fie așa, dacă mă mai doare încă o zi merg la medic, este să nu am otită. E tot ce îmi lipsea”, a povestit Ana Maria Mocanu într-o înregistrare publicată pe Instagram Stories.

Ana Maria Mocanu și Rareș și-au spus Adio

Ana-Maria Mocanu s-a despărțit definitiv de Rareș. Chiar dacă au avut parte de o relație cu multe despărțiri și împăcări, cei doi îndrăgostiți au luat decizia definitivă. La momentul respectiv, vedeta anunța despărțirea de iubitul ei pe rețelele de socializare.

Ana-Maria Mocanu s-a despărțit definitiv de Rareș: " Îmi doresc din suflet să se încheie acest capitol din viața mea"

”Am considerat la un moment dat că este mai bine să las lucrurile să treacă de la sine. Ei bine, iată că a sosit momentul să știți anumite lucruri de la mine. Sunt un om extrem de sincer. Îmi doresc din acest moment să nu mai fiu asociată cu Rareș. Noi nu mai formăm un cuplu și nu o să mai formăm niciodată. Drumurile noastre sunt separate. Despărțirea nu a fost din vina niciunei femei. Pur și simplu, la un moment lucrurile nu au mai mers între noi și nu vreau să intru în prea multe detalii”, a spus Ana.