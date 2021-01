Ana-Maria Mocanu, reacție după ce fostul ei iubit s-a întâlnit cu Bianca Drăgușanu! "Niciuna ca mine..."

Asistenta de televiziune a avut o primă reacție, după ce Rareș s-a întâlnit cu Bianca Drăgușanu.

In articol:

Ana Mocanu și Rareș și-au spus adio, după o relație mai complicată, în care au existat mai multe certuri și împăcări. Cu toate acestea, se pare că cei doi îndrăgostiți au decis să pună punct relației și să meargă pe drumuri diferite. Totuși, acum câteva momente, fostul iubit al asistentei de televiziune a fost surprins cu Bianca în Dubai.

Ana Mocanu, reacție după ce fostul ei iubit s-a întâlnit cu Bianca Drăgușanu

Bianca Drăgușanu și-a petrecut ultimele zile în Dubai, alături de Ramona Gabor. Totuși, în urmă cu doar câteva ore, frumoasa blondină s-a fotografiat cu Rareș, fostul iubit al asistentei de televiziune.

Citeste si:Bianca Drăgușanu, întâlnire în Dubai cu fostul iubit al Anei Mocanu! Cum s-au fotografiat cei doi

La scurt timp, Ana Mocanu, alături de Loredana Chivu, dar și de Simona Trașcă, a plecat și ea în Dubai. Totodată, extrem de ironică, frumoasa șatentă a transmis un mesaj. “Do it from love, not for love (n.r.: Fă-o din dragoste, nu pentru dragoste)” și “Toate ca toate, dar niciuna ca mine”.

Citeste si: Adrian Năstase, despre viața în închisoare: „Momentul în care se închid seara ușile...” - evz.ro

Citeste si: Profeţia înfiorătoare a lui Nostradamus pentru 2021: Ce se întâmplă cu România? - bzi.ro

Ana Mocanu, reacție după ce fostul ei iubit s-a întâlnit cu Bianca Drăgușanu[Sursa foto: Instagram]

Ana-Maria Mocanu s-a despărțit de iubitul ei

În urmă cu scurt timp, asistenta de televiziune anunța despărțirea de iubitul ei, Rareș.

Citeste si:Ana Maria Mocanu, probleme serioase de sănătate! Cu ce se confruntă fosta asistentă de televiziune?!

Ana Mocanu[Sursa foto: Instagram]

“Eu nu am vrut să ne mai acordăm o a doua șansă, pentru că el la scurt timp după despărțirea noastră a plecat într-o altă vacanță cu o altă femeie. Pentru mine a fost un șoc. M-am trezit cu el o săptămână în Turcia și o săptămână în Dubai cu o altă femeie. El și-a ales această vacanță în momentul în care era ziua lui de naștere. A fost un moment dureros și trist pentru mine. În momentul în care el a plecat și s-a afișat și nu s-a afișat la modul să-și pună un story. Au fost zeci de story-uri, poze împreună, au fost momente între ei”, a declarat Ana-Maria Mocanu în urmă

cu o lună pentru Antena Stars.