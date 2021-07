Ana Maria Popescu a refuzat să dea mâna cu ministrul Eduard Novak! Ce i-a reproșat sportiva

In articol:

Ana Maria Popescu a reprezentat România la Jocurile Olimpice și a reușit o performanță uimitoare. Sportiva a adus pentru țara ei argintul la spadă și a făcut o întreagă națiune mândră. Ea a revenit în țară de la Tokyo marți, 27 iulie 2021, iar atitutinea ei a fost una puțin controversată.

Ministrul Tineretului și Sportului, Eduard Novak a fost printre cei care au întâmpinat-o la aeroport, iar în momentul în care acesta a întins mâna pentru a o saluta, Ana Maria Popescu a refuzat să dea mâna cu el. Gestul său a fost filmat și a făcut înconjurul internetului. Iată de la ce au pornit neînțelegerile între cei doi.

Ana Maria Popescu l-a ignorat la aeroport pe ministrul Novak

Toată lumea a rămas cu gura căscată, după ce vicecampioana de la scrimă la Jocurile Olimpice l-a sfidat pe ministrul Sportului Eduard Novak. Neînțelegerile dintre cei doi au pornit de la bugetul acordat acestui sport, iar răspunsul oficialului a înfuriat-o la maxim pe aceasta care nu a vrut nici măcar să se uite la el.

Citeste si: Un nou record olimpic pentru România! Ancuța Bodnar și Simona Radiș au obținut prima medalie de aur la Jocurile Olimpice de la Tokyo

Citeste si: Nu mai puneti leustean la ciorba! Este cea mai frecventa greseala! Medicii trag un semnal de alarma- bzi.ro

„Am în spatele meu patru oameni. Atât am avut la jocuri. Pe lângă ei- apropo de finanţare, domnule ministru- am avut ca sparring-partneri sportivi de 43 de ani care s-au retras din activitate, pentru că nu mai am alţii. Îmi doresc tare mult să ajungeţi dumneavoastră la Tokyo şi să luaţi aurul ăla pe care nu am fost în stare să-l iau. Şi credeam că mă aşteptaţi cu cecul ăla de 5 milioane, dar nu e problemă, mai avem timp să mi-l daţi şi să facem o sală nouă pentru copiii aceia", a spus Ana Maria Popescu.

Eduard Novak a stârnit controverse cu replica sa

Ministrul Sportului a încins spiritele după ce a declarat că indiferent de cât de mare era bugetul alocat de ei pentru scrimă Ana Maria Popescu nu ar fi putut să căștige, astfel că tânăra s-a supărat foc și pară și nici nu a vrut să dea noroc cu el, așa cum este obiceiul.

Citeste si: David Popovici, în a doua finală de la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Puștiul-minune al înotului românesc se va bate pentru medalii, joi

„ După părerea mea, şi dacă bugetul federaţiei de scrimă era cu 5 milioane de lei mai mare, Ana-Maria nu putea să câştige ieri, sau nu câştiga medalia de aur. Problema este că din spate nu vin încă tineri. Nu vreau să ducem discuţia în altă parte, să ne bucurăm de această medalie şi să ne concentrăm pe Paris 2024, acolo unde nu mi-aş dori să ajungem şi cu scrima sau cu alte sporturi unde am ajuns cu gimnastica", a declarat Ministrul Novak în urmă cu câteva zile.