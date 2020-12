Ana Mocanu, victima fostului iubit! Ce i-a făcut bărbatul pe care îl iubea la nebunie este de necrezut Exclusiv

Din păcate, lucrurile nu au decurs cum și-ar fi dorit Ana Mocanu, iar despărțirea de Rareș nu a fost una care să lase loc de ”bună ziua” între ei, scandalul din momentul în care relația lor s-a destrămat pentru totdeauna fiind unul monumental.

Chiar dacă, la prima vedere, despărțirea lor a fost una liniștită, în fapt, între Ana Mocanu și Rareș a avut loc un adevărat război. Astfel, după ce Rareș a decis să nu mai facă niciun fel de afaceri cu fosta lui iubtă, au început să curgă declarații dure din partea amândurora.

Ana Mocanu a facut senzatie cu formele ei

”Am considerat la un moment dat că este mai bine să las lucrurile să treacă de la sine. Ei bine, iată că a sosit momentul să știți anumite lucruri de la mine. Sunt un om extrem de sincer. Îmi doresc din acest moment să nu mai fiu asociată cu Rareș. Noi nu mai formăm un cuplu și nu o să mai formăm niciodată. Drumurile noastre sunt separate. Despărțirea nu a fost din vina niciunei femei. Pur și simplu, la un moment lucrurile nu au mai mers între noi și nu vreau să intru în prea multe detalii”, spunea Ana Mocanu, în urmă cu ceva timp.

”Eu am fost acela care a decis sa pună punct relației cu Ana. Dacă am ceva o sun personal să-i spun, nu să mă cert prin intermediul story-urilor, eu lucrez în continuare singur fără ea la proiectul meu cu parfumuri. Ea merge pe drumul ei în continuare cu proiectele ei. Story-urile pe care le pun sunt pentru distracție, nu trimit aluzie nimănui. O s-o respect pe Ana mereu, are o familie minunată, între noi doi s-a terminat. Nu-mi doresc ca numele meu să fie asociat cu numele ei! Nu vreau să mai fiu întrebat nimic despre ea”, a spus Rareș pe contul său de Instagram!

A făcut o melodie ca să o umilească pe Ana Mocanu

Doar că, pare-se, Rareș nu s-a mulțumit doar să afirme că nu vrea să mai aibă nicio legătură cu Ana Mocanu, motiv pentru care a plătit un manelist să îi dedice o melodie. Și nu una prea măgulitoare, ci dimpotrivă, Rareș a dorit o melodie care să povestească relația pe care a avut-o cu Ana Mocanu și, în fapt, să o facă praf.

”Din eșecuri în eșecuri / Când ai prieteni fake-uri / Îți pătezi imaginea / Toata reputația”, este refrenul melodiei cântate de Săndel Piticu, melodie făcută la cererea extresă a lui Rareș pentru a o umili pe Ana Mocanu.

Ana Mocanu este o bomba sexy

”Rareș a plătit câteva mii de euro doar ca să o umilească pe Ana Mocanu, nu a putut să treacă peste despărțirea lor. Este foarte supărat pe ea, s-a simțit folosit și, culmea, deși Ana Mocanu nu a profitat de banii lui, el tot este dezamăgit, simte că, de fapt, ea a vrut doar să își bată joc de el. De aceea s-a și răzbunat”, ne-a spus, în exclusivitate, un apropiat de-al lui Rareș, tânărul care s-a iubit cu Ana Mocanu.