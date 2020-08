In articol:

Ana Maria Mocanu

În urma unui interviu, Ana Maria Mocanu a vorbit despre faptul că este pregătită să devină mămică pentru prima oară. Fosta asistentă de televiziune vorbește despre o posibilă sarcină în viitorul apropiat.

Ana Maria Mocanu și Rareș s-au împăcat

Deși frumoasa șatenă a avut parte de mai multe despărțiri de-a lungul timpului, se pare că de data aceasta, împăcarea cu Rareș va fi una definitivă. Se pare că cei doi îndrăgostiți s-au cunoscut în străinătate, la un eveniment la care au participat împreună.

”Am stat certați trei zile, timp în care el m-a ignorat total, și-a refăcut viața, a fost cu băieții la mare, l-a durut undeva de mine, pe românește. Eu am vrut să plec cu fetele la mare în acest weekend și, la fel, să-l ignor și eu, doar că noi lucrăm la un proiect împreună și datorită proiectului mai vorbeam, la modul… ce facem pe viitor și așa mai departe, vorbeam profesional.

Și ne-am certat la telefon cam o oră și apoi mi-a zis că a luat un weekend la un resort de 4 stele în Deltă. A venit la mine, mi-a zis: „Într-o oră îți faci bagajul” și am plecat, amândoi! Pentru că nu putem să stăm unul fără altul și pentru că ne iubim! Cam asta este povestea împăcării”, declara Ana Maria Mocanu, conform AntenaStars.

Ana Maria Mocanu și Rareș

Fosta asistentă își dorește un copil

După această împăcare, cei doi îndrăgostiți se iubesc ca în prima zi și se pare că Ana se gândește serios la un copil. Totuși, fosta asistentă de televiziune nu se grăbește și susține că sarcina va veni când își va dori Dumnezeu.

”Avem nouă luni. Copilul vine în momentul în care vrea Dumnezeu, nimic plănuit, nimic programat. El are un băiețel și am discutat despre lucrul asta doar că nu ne grăbim sub nicio formă.

Dacă se întâmplă mâine este binevenit și nu as face vreun păcat, mai ales că e un copil făcut din dragoste, când o să fie momentul o să vă anunț”,a mai adăugat Ana.