Ana Morodan, dezvăluiri cutremurătoare! Și-a pierdut bunicii și părinții într-un singur an: „Nu mai era nimeni...”

Ana Morodan, dezvăluiri cutremurătoare [Sursa foto: Captura Video] 09:58, iun 11, 2021 Autor: Clara Ionescu

Ana Morodan este una dintre primele și cele mai de succes bloggerițe din România. Ea a cochetat și cu televiziunea și a apărut în mai multe emisiuni. Oamenii au ajuns să o cunoască mai bine, iar Ana Morodan a reușit cu fiecare apariție să le aducă zâmbetul pe buze telespectatorilor și fanilor.

Puțini știu prin ce dramă a trecut vedetea. Invitată în cadrul podcast-ului moderat de Damian Drăghici, bloggerița a vorbit despre un moment extrem de dificil din viața ei. Ea și-a pierdut atât părinții, cât și bunicii, într-un singur an. Primul care s-a stins din viață a fost tatăl vedetei.

„Eu când am auzit că părinții mei au decedat, eram într-un proiect și zburam dimineața la înmormântare și seara la proiect. Au murit trei într-o săptămână: bunică-miu, bunică-mea și taică-miu. Tatăl meu fiind sănătos, a căzut în baie și a murit. Când m-a sunat femeia de serviciu... Apoi mama mea a decedat de cancer, la un an după”, a dezvăluit Ana Morodan în cadrul podcast-ului organizat de către Damian Drăghici.

Ana Morodan, dezvăluiri în podcast-ul lui Damian Drăghici [Sursa foto: Captura Video]

Ana Morodan s-a ocupat singură de funeraliile familiei sale

Atunci când s-a văzut singură, Ana Morodan a fost nevoită să se oupe de funeraliile bunicilor și a părinților săi. Vedeta a dezvăluit că a fost ajutată în totalitate de o firmă de pompe funebre.

„Eu nu știam datinile, eram singură, nu știam ce se face. Norocul meu că am dat peste o firmă de pompe funebre care m-a ajutat cu tot. Nu mai era nici maică-mea, nu mai era nimeni și a fost atât de pe repede înainte să facem lucrurile cum trebuie și să le oferim o înmorântare corespunzătoare, încât eu am ajuns acasă și am zis: ”Care e următorul task pe ordinea de zi?”, a adăugat Ana Morodan, în podcastul lui Damiam Drăghici.