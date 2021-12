Ana Morodan îi dă replica Oanei Zăvoranu, după ce a criticat-o că se folosește de dramele personale pentru a-și face publicitate: "Lăsați femeia să creadă ce vrea!"

In articol:

Ana Morodan a fost invitată în emisiunea "40 de întrebări cu Denise Rifai" și a răspuns celor mai incomode întrebări. Celebra bloggeriță a oferit un răspuns criticilor din partea Oanei Zăvoranu.

Deloc deranjată de ceea ce a spus vedeta despre ea, Ana Morodan a declarat că o respectă și nu o deranjează ce spun alții despre ea.

Ana Morodan îi dă replica Oanei Zăvoranu, în emisiunea "40 de întrebări de întrebări cu Denise Rifai" [Sursa foto: Captură KANAL D]

Succesul Anei Morodan din online i-a atras atenția Oanei Zăvoranu care a criticat-o în stilul său caracteristic.

"Ana Morodan zice că nu e influensăriță, dar forjează tot. Ea zice că e ceva mai boemă, mai aristocrată. O perioadă a vândut pe la tv povestea vieții ei, cu drame personale, cu depresii, cu nenorociri.", a spus Oana Zăvoranu în emisiunea sa de pe YouTube.

Prezentă în emisiunea "40 de întrebări cu Denise Rifai", Ana Morodan a oferit un răspuns elegant pentru Oana Zăvoranu.

"Nu mi-a fost frică să răspund când am fost întrebată despre ele (nr.

dramele personale). Nu consider că am un război cu Oana Zăvoranu, nu ne cunoaștem. Eu o respect foarte mult. Este liberă să creadă ce-și dorește despre mine, la fel ca toată lumea. Nu am nicio problemă cu asta, pot să dorm liniștită din cauza asta. Lăsați femeia să creadă ce vrea și să zică ce vrea. Poate că pare așa că nu mi-a fost niciodată jenă să vorbesc despre ele (nr.probleme personale). Eu nu sunt genul de om care vine la tv și impune un milion de lucruri. Nu sun pe nimeni să spun ca asta nu vrea, asta nu vreau, mă întrebați ce vreți și aia e.", a spus Ana Morodan în emisiunea "40 de întrebări cu Denise Rifai".

Ce o afectează pe Ana Morodan și o face să plângă

Ana Morodan [Sursa foto: Captură KANAL D]

De cealaltă parte, Ana Morodan a mărturisit că alte lucruri o afectează și o emoționează, nu ce se discută despre ea. Ea spune că nu poate rămâne indiferentă la poveștile oamenilor cu care viața nu a fost tocmai darnică.

"Foarte multe lucruri mă fac să plâng. De la faptul că vine toamna și cad frunzele din pom și până la faptul că o plantă de la mine din orangerie i-a dat o nouă frunză și până la momentul când mă așez și spun Doamne, ce greu a fost și plâng de mila mea. Și până la aceste situații ale oamenilor cu care viața nu a fost bună. Am primit o scrisoare ca de Moș Crăciun și m-a îngenunchiat efectiv ce era scris acolo. Mă fac multe lucruri să plâng și frumosul și durerea. Și plâng des. Nu e o rușine să plâng. Legat de sensibilitatea mea, clar e una acută, mare, câteodată o ascund, câteodata nu, dar îmi plac mult personajele negative. Dacă te uiți destul de bine la ele, nu sunt negative de la început, s-a întâmplat ceva.", a povestit Ana Morodan.

