Ana Morodan se întoarce în televiziune! Anunțul făcut de vedetă, după ce a avut probleme cu legea: „Emisiunea a fost întreruptă, ceea ce a fost firesc”

In articol:

„Contesa digitală” se întoarce în televiziune, după ce în luna martie a avut probleme cu legea și toți credeau că nu va mai apărea pe micile ecrane. Ana Morodan a fost prinsă de oamenii legii în timp ce conducea sub influența alcoolului, iar de acolo a pornit un întreg „scandal”.

Ana Morodan [Sursa foto: Facebook]

Din cauza incidentului din trafic, reality show-ul în care aceasta era protagonistă a fost întrerupt. Controversata vedetă a mărturisit abia acum că așa a stabilit de comun acord cu producătorii și a ținut să spună clar că, însă, că se va întoarce în curând la TV.

„Emisiunea a fost întreruptă, ceea ce a fost firesc. Am stabilit toți de comun acord ca în perioada în care eu am fost la procuror și toate lucrurile care s-au întâmplat, nu puteam să apar pe post râzând și distrându-mă.”, a spus Ana Morodan pentru fanatik.ro.

Citește și: Ana Morodan și-a făcut curaj și a spus tot adevărul despre incidentul în care a fost implicată. A dezvăluit ce a consumat în dimineața în care polițiștii au prins-o în trafic, sub influența alcoolului și a substanțelor interzise

Citeste si: Motivul pentru care Bobby Păunescu îl susține Donald Trump: „În România să existe o democrație așa cum au gândit-o părinții statului american”- kanald.ro

Citeste si: Cameră video ascunsă la duș, într-o casă închiriată printr-o celebră platformă. O femeie a făcut teribila descoperire- stirileprotv.ro

Citește și: „Nu o să înțeleg niciodată” Ana Morodan, replici dure la adresa femeilor din România! Contesa digitală a spus-o fără perdea

Când revine „contesa digitală” pe micile ecrane?

Ana Morodan a precizat că în tot acest timp contractul său cu postul de televiziune nu a fost nicidecum încheiat, ci mai degrabă întrerupt. Tocmai de aceea emisiunea va reveni în grila de programe, iar fanii „contesei” o vor putea urmări în continuare la TV.

De asemenea, Ana Morodan a precizat că filmările pentru reality show sunt destul de solicitante, iar oboseala începe să-și spună cuvântul.

„În tot răul e și un bine, că am început emisiunea asta care m-a terminat, efectiv. Și-a pus amprenta și oboseala. Căci să fii în fața camerei atâtea ore nu e atât de ușor, cel puțin pentru mine.

Am prins un avans și noi filmăm în continuare pentru emisiune. Emisiunea o să între pe post în iulie. Vom continua până anul viitor. Eu îți spun ce am vorbit cu producătorii. Pot să spun inclusiv că ieri am filmat”, a declarat vedeta pentru aceeași sursă.

Citeste si: „Din păcate, s-a stins.” Marcela Fota trece prin momente grele după ce un membru al familiei s-a stins din viață- kfetele.ro

Citeste si: Grevă generală în învățământ- prima zi: Negocierile dintre sindicate și Guvern au eșuat- stirilekanald.ro

Citeste si: Andreea Bălan, adevarul despre relatia cu Jador! Cantareata a facut dezvaluiri in premiera- radioimpuls.ro

Citește și: Ana Morodan a vorbit public pentru prima dată, după incidentul cu poliția! Printre lacrimi, ”Contesa Digitală” a spus tot ce avea pe suflet: „Nu cred că sunt primul om care a condus la volan sub efectul unor substanțe”

Se pare că după incidentul nefericit în care a fost implicată, Ana Morodan își dorește să închirieze o casă la țară pentru a sta acolo pe timpul verii.

”Mi-ar plăcea să stau acolo vara asta. Să stau în natură. Bine, o casă, evident, cu internet ca să pot să comunic cu echipa mea”, a mai spus vedeta pentru sursa menționată anterior.