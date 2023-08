Ana Pandeli a ajuns să îi bată obrazul lui Codin Maticiuc. Ce i se reproșează în ultima vreme actorului, deși el neagă totul?

In articol:

Codin Maticiuc este unul dintre bărbații mondeni care s-a schimbat radical în ultimii ani. A lăsat burlăcia deoparte, la fel și distracțiile nocturne și s-a făcut bărbat de casă.

Acum are iubită și trei copii, unul din prima căsătorie a Anei Pandeli, și spune că li se dedică atât cât timpul îi permite.

Citește și: Prima reacție a lui Codin Maticiuc, după ce Oana Zăvoranu și-a cerut iertare public de la el și de la alte vedete pe care le-a jignit! Acesta i-a comentat direct la postare

Codin Maticiuc, presat de lipsa timpului

Și asta pentru că face slalom între viața personală și cea profesională, acolo unde este angrenat în mai multe proiecte.

Renovează spitale, lucrează la propriul film și este și actor în regia lui Anghel Damian. Toate aceste lucruri îi ocupă zilnic vedetei o mare parte din timp.

Citeste si: Cum scapi de hemoroizii externi fara operatie: metode de tratament pentru acasa

Citeste si: Tatăl patronului stației GPL din Crevedia își apără fiul, după explozii: „Sunt aberații. Nu era cum tot aud la televizor”- stirileprotv.ro

Astfel că timpul petrecut cu familia este unul limitat, lucru care o face pe iubita sa, în ultima vreme, să îi bată obrazul.

Și asta se întâmplă pentru că ea consideră că vedeta nu mai prea acordă timp familiei, în timp ce el crede că, de fapt, îmbină totul așa cum trebuie.

Un exemplu în acest sens fiind chiar faptul că luna trecută și-a dus pentru zece zile familia la mare și spune că mai are și alte planuri pentru copiii și iubita sa.

Citește și: Codin Maticiuc, motivul uimitor pentru care a decis să nu mai iasă din casă fără bodyguard: „Mie îmi este frică!” Actorul are traume serioase

Ana Pandeli a ajuns să îi bată obrazul lui Codin Maticiuc [Sursa foto: Facebook]

Citeste si: „Cum reușesc să meargă mai departe auzind în urma lor strigătele de ajutor ale celor care practic i-au nenorocit pe viață.” Gabriela Cristea, discurs emoționant după tragedia de la Crevedia- kfetele.ro

Citeste si: Calendar ortodox 28 august 2023: Ce sărbătoare este luni?- stirilekanald.ro

Citeste si: Ana Geoană, nuntă regească de 2 milioane de dolari la Veneția! Fiica lui Mircea Geoana a arătat spectaculos la marele eveniment- radioimpuls.ro

”Mie mi se pare că da (nr. mai are timp de familie), lu’ nevasta mea i se pare că nu. Luna trecută, în iulie, am fost 10 zile la mare cu ei. Non-stop 10 zile. Mă rog, am fost 10 zile la mare cu ei. Pentru mine mi se pare extraordinar și o să mai fac niște lucruri că tot plănuim niște lucruri împreună”, a spus Codin Maticiuc, conform Ciao.

Însă, atunci când nu sunt în vacanță, el recunoaște că ajunge deseori târziu acasă, poate că de aici și vin reproșurile Anei.

Și asta pentru că doar seara își mai vede Codin Maticiuc iubita și copiii, pe care deja îi găsește dormind când el se întoarce acasă de la muncă.

”Nu chiar să nu apuc să o văd. Nu, nu, nu, nu, nu, oricât de târziu ajung… Ajung de multe ori pe la 20.30-21.00, când copiii dorm, da. Adică și pe copii îi văd dormind, ei nu mă văd pe mine”, a mai adăugat actorul.