Ana Porgras, primele declarații după ce a fost externată din spital! Fosta gimnastă a fost operată de urgență: „Din păcate, a intervenit o problemă”

Ana Porgras a șocat pe toată lumea, după ce s-a filmat de pe patul de spital, cu branula la mână și vizibil afectată de problemele de sănătate cu care se confrunta. La acel moment, fosta compioană la gimnastică nu a dat deloc detalii despre motivul pentru care a fost nevoie să se interneze într-o unitate medicală, ci doar a dezvăluit că timp de câteva zile a trebuit

să stea nemăncată și nu din motive de siluetă, ci pur medicale.

„Vă pupicesc. Deci am două zile de când sunt la spital și n-am mâncat nimic, mor de foame, nu mai pot...Nu am mâncat pentru că nu am voie( explicație pentru hateri) nu pentru că nu îmi dau oamenii”, explica la acel moment Ana Porgras pe InstaStory.

Fanii s-au îngrijorat după ce au privit imaginile și i-at trimis o avalanșă de mesaje în privat în care îi cereau detalii despre starea de sănătate. Ei bine, în urmă cu puțin timp, pentru a răspunde tuturor, Ana Porgras a făcut un videoclip în care a spus motivul pentru care a avut nevoie de intervenția medicilor.

Ana Porgras, primele detalii despre starea de sănătate, după ce a fost externată din spital!

Fosta sportivă și-a anunțat în urmă cu puțin timp urmăritorii că a ieșit din spital și că se simte mult mai bine. A plănuit să-și sărbătorească Crăciunul la munte, dar a ajuns de urgență la unitatea de primiri urgențe! Se pare că fix pe 25 decembrie aceasta a avut nevoie să se opereze și a ajuns la spitalul din Ploiești, unde medicii au intervenit chirugical.

Ana Porgras nu a vrut să dea detalii despre operație, dar anunță pe toată lumea că este bine și le-a mulțumit cadrelor medicale de la maternitate pentru că au îngrijit-o ca la carte.

„Am ieșit din spital direct pe petrecere. În sfârșit am ieșit! Deci am stat câteva zile în spital și acum să vă explic și de ce am stat pentru că toată lumea m-a întrebat ce am pățit. Din păcate, pe data de 25 a intervenit o problemă, a trebuit să mă internez de urgență, n-o să vă dau detalii despre intervenție în sine, dar mă rog. Eram și eu în vacanță la Sinaia, ca tot omul, și a trebuit să mă transfer de urgență la Ploiești.

Vreau să le mulțumesc doctorilor și asistentelor de la maternitatea din Ploiești, pentru că au fost tare draguțe cu mine și s-au comportat foarte frumos, au avut grijă de mine în momentul în care nu puteam să mă ridic din pat. Se vede că sunt mai bine, că zâmbesc, vorbesc”, a spus Ana Porgras pe rețelele de socializare.

