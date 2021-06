Anamaria Ferentz, dezvăluiri despre perioada pandemiei în SUA: „M-am simțit ca într-o zonă de război”

In articol:

Anamaria Ferentz s-a mutat în Statele Unite ale Americii în urmă cu aproximativ 10 ani de zile. Vedeta a făcut dezvăluiri despre momentele dificile în urmă cu un an, în momentul în care a izbucnit pandemia de coronavirus în America. Blondina a mărturisit, pentru Impact.ro, că a fost și mai dificil în contextul protestelor violente care au avut loc anul trecut.

„Pandemia, aici, în California a fost grea, multe restricții și, din păcate, oamenii sunt foarte ușor de speriat, așa că aveai impresia că ești singur pe lume, nimeni nu mai comunica cu nimeni, și oamenii se fereau de oameni pe stradă… a fost foarte ciudat pentru mine… Noroc că am prieteni echilibrați care s-au comportat normal în perioada asta plină de stres și de frici.

În statele republicane nu au fost atâtea restricții și a fost mai ușor pentru ei, viața a decurs ca înainte, dar, în California, fiind un stat superdemocrat, a fost amplificat totul. Cel mai greu a fost când peste restricțiile pandemice au fost și protestele BLM, când au manifestat chiar la mine în zonă și ardeau mașini de poliție, spărgeau și distrugeau magazine… și a venit armata cu tancuri… M-am simțit ca într-o zonă de război. Și fiind doar eu cu cățelul, a fost înfiorător. A fost prima dată când m-am simțit singură. De aceea m-am și mutat de acolo undeva, la curte, retras și în siguranță”, a declarat Anamaria Ferentz pentru sursa citată.

Anamaria Ferentz, despre clipele dificile petrecute în America

Anamaria Ferentz, despre planurile de viitor

Anamaria Ferentz se ocupă în prezent cu scrierea de cărți, vinde case și compune muzică pentru copii. Viața ei s-a schimbat radical de când a decis să se mute în America. Vedeta s-a afundat în muncă, iar în următoarea perioadă urmează să lanseze o carte scrisă în limba română, cât și una scrisă în limba engleză.

„În prezent, aștept să public o nouă carte de povești pentru copii ”Matei și prințesa în rochiță galbenă”, pe care am scris-o în română și în engleză. Îmi doresc să colaborez cu o editură de aici, ca să am acces mai mare la cititori. Sunt în discuții, deocamdată. Și, în plus, lucrez la cântece pentru copii, pe care să le ofer la pachet cu cartea… Și la un proiect muzical nou, care sper să ajungă în curând la public”, a adăugat vedeta.