Anamaria German, în scaun cu rotile de 9 ani, după ce a fost implicată într-un accident rutier. Artista avea doar 22 de ani: „Nu există nimic care să-mi redea mersul și să învăț să trăiesc așa”

Anamaria German este solistă de muzică populară și în urma unui nefericit accident rutier, aceasta a rămas în scaun cu rotile.

Au trecut 9 ani de la accident, iar Anamaria German a rămas un om la fel de puternic și un exemplu de femeie luptătoare.

Solista a dezvăluit cum i-a schimbat viața accidentul, dar și cum și-a găsit puterea de a merge mai departe.

Anamaria German, în scaun cu rotile de la vârsta de 22 de ani

Anamaria German a rămas în scaun cu rotile după un nefericit accident de mașină, în urmă cu 9 ani. La acea vreme, artista avea doar 22 de ani, însă a învățat să fie puternică și să se bucure în continuare de viață. Mai mult decât atât, solista scrie povestiri și poezii și îi motivează și pe alții povestindu-le experiența vieții sale.

După teribilul accident, în care Anamaria German a fost victimă, viața sa s-a schimbat complet. Solista a trăit un coșmar, însă a găsit puterea de a trece peste și de a se bucura de viață.

Anamaria German, despre planuri și proiecte

Anamaria German are o viață ocupată și în ciuda vieții pe care o duce de 9 ani, își ocupă timpul cu tot felul de activități. Mai mult, vedeta vinde lavandă, scrie poezii și texte de muzică ușoară, însă este este și producătorul unei emisiuni TV și online și merge la diferite evenimente ca speaker motivațional.

Anamaria German, în scaun cu rotile de 9 ani, după ce a fost implicată într-un accident rutier. [Sursa foto: Instagram]

„ Particip și ca speaker motivațional, îmi place să fiu eu cea care răspunde oamenilor despre viața în scaun rulant, despre cum am depășit traume, despre ce am trăit sau trăiesc. Consider că un speaker care vorbește din ce a trăit el e cel mai plauzibil. Am scris prima mea carte, biografia ce urmează să iasă din lucru și sunt nerăbdătoare să o lansez. Când îmi iau inima în dinți mai cânt și eu câte ceva.”, a povestit Anamaria German, pentru Revista VIVA!.

„ La 2 ani după accident, am decis ca în curtea părinților să înființez o mică cultură din lavandă, care să îmi aducă și integrare în societate (având un job), dar și ceva bănuți. Ador florile și tot ce ele ne oferă.(...) Am 15 produse în prezent, unele proprii, iar la altele am colaborare. Eu mă ocup de tot ce înseamnă marketing, produse, vânzare, promovare.”, a mai spus Anamaria German.

Anamaria German, imobilizată după accidentul din 2013

Teribilul accident în care Anamaria German a fost implicată, a avut loc în anul 2013. Solista a rămas imobilizată în scaunul cu roțile la vârsta de doar 22 de ani.

„ Au fost câteva etape peste care a trebuit să trec, crunte, dar am înțeles destul de repede ca nu am alte soluții”, a mărturisit Anamaria German.

Din nefericire, nicio operație nu o poate ajuta pe solistă să revină la viața de dinaintea accidentului. Totuși, ea a învățat să trăiască viața din plin, iar scaunul cu rotile nu poate reprezenta un impediment.

„ Imediat după accident au apărut mai multe clinici din străinătate, care promiteau multe, iar din dorința și disperarea de a merge din nou, chiar am încercat să adun bani pentru una dintre ele. Dar, în final, am făcut investigații în Viena și Franța și am înțeles exact ce și cum. Am înțeles că nu există nimic care să-mi redea mersul și să învăț să trăiesc așa.”, a precizat solista.

