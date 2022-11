Anamaria Prodan a luat foc la adresa șefilor de club din prima ligă! ”Nu este posibil să te înjure! Vin patronii care au 5 ani de școală și te fac cârpă, te fac zob ”

In articol:

Apele s-au învolburat serios în prima ligă din România, după ce ieri, Neluțu Varga, patronul celor de la CFR Cluj, ar fi fost citat în presă cu declarații conform cărora Nicușor Stanciu, desemnat recent ”fotbalistul anului”, ar avea șanse mari să ajungă în curtea campioanei din ultimii ani. În stilu-i caracteristic, Anamaria Prodan a negat știrea unui transfer al jucătorului în vârstă de 29 de ani, impresariat chiar de ea, mai mult, a și lansat un atac fără precedent la adresa celor care dețin cluburile în Superliga.

Anamaria Prodan a mers pe ideea că nu este normal ca un conducător de club să-și atace proprii fotbaliști la televizor, să îi distrugă prin afirmații dure, cum se întâmplă mai mereu în lumea sportului rege mioritic, și apoi, să aibă pretenția ca aceștia să evolueze și bine pe teren.

”Nu există cluburi în România care să îi poată oferi lui Stanciu un salariu net de 1,5- două milioane de euro”

Impresara a spus clar că CFR sau vreun alt club din România nu ar avea bani suflicienți pentru a plătit un salariu, așa cum îl are Nicușor Stanciu în acest moment în China.

„Nelu Varga nu a declarat niciodată că îl dorește pe Nicolae Stanciu la CFR Cluj. Este păcat că apar asemenea lucruri în presă. Și clubul CFR și patronul clubului sunt serioși. Nu există cluburi în România care să îi poată oferi lui Stanciu un salariu net de 1,5- două milioane de euro”, a declarat Anamaria Prodan la ProArena.

Anamaria Prodan, atac la adresa șefilor de club din România! ”P atroni care visează să ia pe jucători 50 de milioane. De ce ne păcălim ”

Anamaria Prodan a fost și mai virulentă când a vorbit despre declarațiile legate de bani făcute de șefii echipelor din Superligă, unele, în viziunea ei, nefondate.

”Noi am ajuns cu fotbalul în situația asta și din cauza faptului că avem patroni care visează să ia pe jucători 50 de milioane. De ce ne păcălim că vine Stanciu de la 2 milioane în China la 350.000 de euro pe an la CFR, care este clubul etalon al fotbalului românesc? Stanciu este sub contract în China. Noi nu ne gândim că patronul din China are bani?

Înțeleg că există prostie, dar să scrii așa ceva numai de dragul senzaționalului... A, am crescut și eu cota jucătorilor mei. Dar să zici că un jucător aflat sub contract cu un club a bătut palma cu un alt club este o nebunie”, a declarat Anamaria Prodan, la ProArena.

Anamaria Prodan: ”Sunt zmei la televizor, iar acasă dorm sub pat de frica nevestelor”

Anamaria Prodan a recunoscut că i-a îndrumat pe jucătorii aflați cu ea sub contract să plece la echipe din străinătate, întrucât, în țara noastră nu ar exista un respect între fotbaliști și cei care conduc destinele cluburilor.

„Eu mi-am sfătuit toți jucătorii să facă tot posibilul să plece afară. Eu am spus lucrurilor pe nume. În România nu există respect față de sport, față de jucători, față de fotbaliști.

Nu este posibil să te înjure un patron, să iasă la TV și să te facă zob. Fotbaliștii au acasă familii, pentru care sunt Dumnezei. Când vin patronii care au 5 ani de școală și te fac cârpă, te fac zob, și la comisiile Federatiei nimeni nu face nimic, aici se ajunge! De aceea le zic jucătorilor mei să tragă tare de la 14 ani și să plece afară, unde sunt repectați . Patronii din Liga 1 sunt zmei la televizor, iar acasă dorm sub pat de frica nevestelor”, a conchis impresara la ProArena.

Nicolae Stanciu a revenit în China cu pasă de gol și victorie pentyru Wuhan Three Towns

Nicolae Stanciu s-a întors la Wuhan Three Towns, echipa sa de club din China, și a învins cu 3-0 pe Meizhou Kakka, astfel că, acum a urcat pe primul loc în clasament, la egalitate cu Shendong Taishan, 62 de puncte, după 26 de etape disputate. Românul a fost integralist și a jucat foarte bine, a pasat la primul gol, ajungând astfel la 9 pase decisive în acest sezon pentru Wuhan Three Towns, în 21 de etape jucate în campionat. Competiția în China se va încheia pe 17 decembrie. Stanciu mai are de jucat opt partide și speră să fie campion la terminarea lor.