Anamaria Prodan a răbufnit! Ce a spus despre Laurențiu Reghecampf: „Merită să fie scos în față și...”

Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf formeazu un cuplu de 15 ani de zile și sunt unul dintre cele mai solide relații din showbiz-ul românesc. Celebra impresară și soțul ei traversează o perioadă dificilă, în care zvonurile despre divorț și presupusele amante ale soțului ei sunt din ce în ce mai multe.

Vedeta a postat o fotografie cu familia ei pe Instagram, în care a vorbit despre importanța familiei și a echilibrului. În secțiunea de comentarii, Anamaria Prodan a transmis că vrea dovezi clare atunci când vine vorba de soțul ei, altfel toate aceste zvonuri nejustificate vor face rău familiei sale.

„VA ROG SA ADUCEȚI DOVEZI SOLIDE DESPRE FIECARE LUCRU DAU FAPTA PE CARE O MENȚIONAȚI ZILNIC IN PRESA! DESPRE BEȚIILE LUI REGHE, DESPRE AMANTELE LUI REGHE. CINE SUNT SI DE UNDE VIN? CE I AU LUAT SI CE LE A DAT? CE A FURAT DIN CASA LUI SA DEA ANANTELOR? CE BUSINESS URI A DESCHIS AMANTELOR? CE CASE SAU CE TRANSFERURI A FĂCUT AMANTELOR! Daca credeți ca acest bărbat ar putea sa decada in ochii copiilor lui, a familiei lui, a jucătorilor lui, a tututor celor ce l admira si a făcut toate aceste lucruri înseamnă ca merita să fie scos in fata si arătat cu degetul de o tara întreaga. Daca așa ati considerat voi ca REGHECAMPF merita sa apăra zilnic pe primele pagini ale ziarelor cuplat cu tot felul de gunoaie înseamnă ca aveți probe”, a transmis Anamaria Prodan.

Anamaria Prodan și soțul ei [Sursa foto: Instagram]

Anamaria Prodan sare în apărarea lui Laureniu Reghecampf

Anamaria Prodan a enumerat în secțiunea de comentarii a fotografiei mai multe acțiuni care îl fac pe un bărbat să fie judecat de oamenii din jurul lui, cum ar fi dependența de alcool, femeile ușoare și trădarea

familiei de dragul altor femei. Ea a mai adăugat că soțul ei nu se încadrează în aceste tiparuri și numele lui nu ar mai trebui asociat cu aceste situații.

„Lucruri pe care le am detestat la un bărbat si pe care le am dat exemplu si din poziția de manager, si din poziția de mama si din poziția de femeie tuturor bărbaților pe care i am cunoscut si cu care am lucrat, pe care efectiv i am învățat SI EXPLICAT ca PT ORICE LUCRU STRÂMB FACUT IN VIAȚA TREBUIE SA SE GÂNDEASCĂ ÎNAINTE DE MII DE ORI CA NU CUMVA CONSECINȚELE VICIILOR SI MICIMII LUI SA RĂNEASCĂ COPIII SI FAMILIA! IN SUFLETUL UNUI COPIL CARE ÎȘI DIVINIZEAZA TATAL SI ÎȘI CONSTRUIEȘTE VIAȚA IN JURUL LUI SI ÎL NUMEȘTE EROUL VIEȚII LUI SI POVESTESTE TUTUROR CA VREA SA FIE CA EL… IN MOMENTUL IN CARE FACE UNUL DIN LUCRURILE ENUMERATE MAI SUS… NU VORBIM DE TOATE CĂCI ESTE CRED EU IMPOSIBIL… A DĂRÂMAT LUMEA SI PRINCIPIILE IN CARE CREDE COPILUL LUI DEFINITIV SI SECHELELE LASATE ÎI VOR DISTRUGE VIAȚA DE LA VÂRSTA LA CARE TREBUIA SA VISEZE IN BRAȚELE TATĂLUI LA FERICIREA ABSOLUTA PE CARE NUMAI FAMILIA ȚI O OFERĂ! EU CRED CA LAURENTIU REGHECAMPF NU SE REGASESTE IN AȘA CEVA SI PT FAPTUL CA EU ANAMARIA TRĂIESC SI CRED IN ACESTE PRINCIPII SI NU AM SA MA DEZIC DE ELE NICIODATĂ VA ROG MULT SA MI PROTEJAȚI COPIII SI NUMAI DACĂ AVEȚI INFORMAȚII SI DOVEZI CLARE (nu supoziții sau prieteni care dau INFO DESPRE SOȚUL MEU SA LE PUBLICAȚI! VA MULTUMESC ANTICIPAT”, a mai postat Anamaria Prodan Reghecampf pe Instagram.

Totodată, sexy-impresara a menționat și faptul că reprezentanții sexului masculin care își trădează copiii și soțiile pentru alte doamne și domnișoare sunt buni pentru acestea doar atunci când le oferă o situație materială pe cât se poate de bună.

„Aceste femei râd de el, căci știți doar că bărbatul fără nimic în pantaloni așa este tratat întotdeauna. Este bun cât apasă pe tasta calculatorului să efectueze transferul de bani, după care este nimeni sau este doar o altă gașcă care a fost păcălită. Bărbatul care este recuperat și găsit de familie prin apartamentele sau barurile unde își fac veacul femeile ușoare, bărbatul care bâzîie la telefon pentru ca femeile ușoare să-i de atenție măcar pentru o secundă să-i spună cât e de frumos și de bărbat când el știe ce frustrat este”, a mai scris impresara.