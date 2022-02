Anamaria Prodan a spus DA, în plin scandal de divorț! Primele imagini cu inelul

In articol:

Anamaria Prodan a făcut un anunț surprinzător, în plin scandal de divorț. Vedeta a publicat recent, pe contul personal de Instagram, o fotografie cu un inel pe care l-a primit. Ceea ce i-a făcut pe fani să se gândească la o cerere în căsătorie a fost, însă, mesajul pe care impresara l-a scris în dreptul imaginii.

A fost cerută Anamaria Prodan în căsătorie?

Anamaria Prodan și-a lăsat mască urmăritorii. În urmă cu puțin timp, vedeta s-a fotografiat cu un inel spectaculos și a lăsat să se înțeleagă că a fost cerută în căsătorie.

Pe lângă poza cu bijuteria, impresara a postat și o imagine cu două mâini ce formează o inimă, alături de un mesaj surprinzător: "Yes, I will. Thank you! (Da, o voi face. Îți mulțumesc!), a scris Anamaria Prodan, pe rețelele de socializare.

Inelul primit de Anamaria Prodan [Sursa foto: Instagram]

Anamaria Prodan: "Mă voi mărita imediat"

Anamaria Prodan dezvăluia în urmă cu 3 luni, pentru un post de televiziune, că are planuri mari după divorțul de tatăl băiatului ei. Impresara mărturisea la acea vreme că nu se teme să îmbrace din nou rochia de mireasă, ci dimpotrivă: "Eu pot să îmi aleg în fiecare secundă orice bărbat din acest Univers, care mă va trata ca pe o zână. Mă voi mărita imediat. Cu cel mai bogat, cel mai deștept, cel mai șarmant bărbat din Univers. Nu am văzut pe nimeni în toți acești ani.

Bărbatul perfect? În momentul în care intru cu el undeva trebuie să se facă liniște. Toată lumea trebuie să spună că a venit Anamaria Prodan cu soțul sau cu iubitul ei. Dacă într-o sală sunt murmure, zâmbete și coate când intră soțul meu, înseamnă că nu este ceea ce trebuie.", a declarat Anamaria Prodan.