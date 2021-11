Anamaria Prodan, adevărul despre presupusul sărut cu Eduard Eremia: „Soția lui se afla lângă noi”

In articol:

Anamaria Prodan este una dintre cele mai de succes și puternice femei din România, iar asta nu o spunem noi, ci este ceea ce a demonstrat sexy-impresara de-a lungul anilor. A reușit într-un domeniu gurvernat de bărbați și este unu dintre cei mai importanți și cunoscuți agenți FIFA din România.

Trăiește o viață de lux, iar asta pentru că a muncit pe brânci să ajungă până aici.

Tot timpul s-a aflat în centrul atenției, iar acum ochii sunt cu atât mai ațintiți asupra ei de când ea și Laurențiu Reghecampf, cel care i-a fost alături timp de 15 ani, au ajuns la divorț. Contrar a ceea ce ar crede lumea, blondina nu s-a lăsat înfrântă și continuă să se bucure de fiecare clipă, mai ales că are prieteni devotați și loiali, care o însoțesc peste tot în lume.

În urmă cu două zile, Anamaria Prodan a făcut furori la o petrecere de lux în Dubai, unde a transmis live în timp ce se distra alături de celebrul designer Cătălin Botezatu și de artista Ruby.

Ei bine, un detaliu a atras atenția tuturor. La un moment dat, în cadru a apărut și Eduard Eremia, promotorul celebru de K1 și unul dintre cei mai puternici oameni din sport, care s-a ocupat de organizarea acestui eveniment, iar de aici lucrurile s-au înțeles puțin greșit. Anamaria Prodan l-a pupat pe acesta, iar acum explică pe rețelele de socializare cu lux de amănunte ceea ce s-a întâmplat.

Anamaria Prodan și Eduard Eremia [Sursa foto: Instagram]

Anamaria Prodan: „Eu nu l-am pupat pe Eduard Eremia pe gură”

Sexy-impresara a postat în urmă cu câteva ore un mesaj în care explica ceea ce s-a întâmplat în timpul petrecerii. Anamaria Prodan spun clar și răspicat că ea nu l-a sărutat pe Eduard Eremia pe gură. Ba mai mult, cei doi sunt extrem de buni prieteni, iar astfel de gesturi nu-și au locul, mai ales că la petrecere era prezentă și soția acestuia.

„Îmi pare foarte rău pt ceea ce a apărut in presa astăzi. Cred ca trebuie sa tratam cu respect orice persoana implicată in orice știre din MASS media. Eu nu l am pupat pe Eduard IRIMIA pe gura. Aceste știri afecteaza familia, mai ales copiii. Reputația lui EDUARD SI A MEA ESTE ESTE UNA NEATINSA DE NIMENI. SI AȘA VREAU SA RĂMÂNĂ. OANA ,SOȚIA LUI EDUARD SE AFLA LÂNGĂ NOI ALĂTURI DE TOȚI PRIETENII. NOI SUNTEM PRIETENI VECHI SI NE RESPECTAM, IAR EPISOADE GEN SARUTRI NICI MĂCAR IN GLUMA NU SE FAC. NOI VA RESPECTAM ENORM PE VOI PRESA SI VA RUGAM SA ÎNLĂTURAȚI ACESTE SPECULAȚII CARE REPET, afectează INTEGRITATEA MORALA SI PROFESIONALĂ, dar mai ales părinții si copiii celor implicați. Va mulțumesc anticipat”, a scris Anamaria Prodan pe Instagram.