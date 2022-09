Anamaria Prodan, apărată de Larisa Drăgulescu. Ce spune fosta soție a gimnastului despre scandalul momentului: ”A încercat să-și apere căsnicia”

In articol:

De când au anunțat că divorțează, Anamaria Prodon și tatăl copilului ei au fost protagoniștii mai multor scandaluri mediatice.

Însă ultimul de acest gen i-a dus până în punctul în care au apelat chiar și la violența fizică, ambii alegându-se cu răni în urma bătăii din stradă.

Larisa Drăgulescu, condamnă violența domestică

Acum, pentru că imaginile au ajuns virale, Larisa Drăgulescu sare în apărarea impresarei. Fosta soție a gimnastului mărturisește că în tot acest scandal este de partea fiicei Ionelei Prodan.

Ea spune că mereu va apăra femeile vulnerabile și înșelate, căci și ea a fost una dintre ele, pe vremea când era căsătorită cu Marian Drăgulescu.

Mai mult decât atât, Larisa Drăgulescu mărturisește că reacțiile impresarei au avut la bază dorința de a-și apăra familia pe care o avea.

Însă, pentru că s-a ajuns atât de departe, Larisa consideră că celor doi le va lua ani buni să poată să aibă, din nou, o relație sănătoasă pentru copilul pe care-l au.

”Este greu de comentat astfel de situații. În mod cert nu ar trebui să se ajungă până aici. Nu contează cine a început. Toate suntem mai vulcanice din fire, mai ales când încercăm să ne apărăm căsnicia. Din punctul meu de vedere ea asta a făcut, a încercat să își apere căsnicia… eu nu cunosc femei calme când se despart. Eu țin cu femeile, mai ales că am trecut prin așa ceva. O înțeleg foarte bine, și eu am fost la fel de vulcanică. Îmi pare rău de amândoi. Păcat că se termină astfel o relație, mai ales că există și copii la mijloc. Nu le este ușor și nici nu le va fi ușor o perioadă destul de lungă până se vor vindeca rănile. Cred că o să treacă ceva ani până vor reuși să ajungă la un consens împreună. Ca și în cazul meu, au trecut vreo 7 ani până am reușit să ne înțelegem. S-au iubit foarte mult (n.r. Anamaria Prodan și tatăl copilului ei), că dacă nu se iubeau nu se ajungea la acest scandal. E clar că ea l-a iubit foarte mult”, a spus Larisa Drăgulescu, conform Fanatik.

Mai mult decât atât, întorcându-se în trecut, Larisa Drăgulescu condamnă și legile și pedepsele ce se aplică în cazul violenței domestice.

Din punctul ei de vedere, persoanele violente ar trebui mult mai aspru pedepsite, căci doar așa, poate, am ajunge pe urmele țărilor unde persoanele rănite sunt mult mai protejate de lege.

Și noi am ajuns la INML, am ajuns la proces, dar, din păcate, am pierdut. Adică mai mult de o amendă nu a luat. O amendă administratică, deși am avut 20 sau 21 de zile medicale. Nu au contat prea tare. Amenda este destul de mică. Legile la noi așa sunt. Nu prea protejează femeia cum ar trebui. Legile la noi, în privința asta, lasă de dorit. Nu este ca în Germania sau în alte țări. Și cu acea brățară care se dorește a se implementa, cred că este degeaba. Și cu ea poți să devii violent. Pedepsele ar trebui să fie mult mai drastice, nu doar o amendă. Asta este ușor de plătit, mai ales în cazul celor care au bani ”, a mai punctat Larisa Drăgulescu