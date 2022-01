Anamaria Prodan, epilog înainte de divorț: ”Am învățat că arătatul cu degetul poate ucide”

In articol:

Anamaria Prodan, moment de sinceritate pe internet! Vedeta le-a mărturisit internauților, ce o urmăresc în mediul online, tot ce a învățat ea în viață, până în prezent. Sexy-impresara a dezvăluit, într-o nouă postare pe Instagram, că viața a învățat-o că trebuie să învețe din greșelile altora, pentru că nu ar avea timp ca ea să le facă pe toate.

Mai mult decât atât, Anamaria spune că nu doar sufletul e prețios, ci și trupul, de care trebuie să ai grijă. Cât despre arătatul cu degetul, Anamaria Prodan a învățat că poate ”ucide”.

Anamaria Prodan susține că oricât de multă durere ar simți ea, nu trebuie să devină o durere pentru ceilalți. Impresara face aceste dezvăluiri după separarea definitivă de partenerul ei de viață. Chiar înainte de divorț, Anamaria Prodan recunoaște că mai are multe de învățat de la viață.

Anamaria Prodan [Sursa foto: Instagram]

Anamaria Prodan, despre tot ce a învățat de la viață

” Ce am învățat eu de la viață...

- Am învățat că o lumânare poate aprinde mii de lumânări. Un singur om poate schimba o generație… Mă strădui să împrăștii lumina.

- Am învățat că dacă lași toate căruțele să ți-o ia înainte nu vei mai putea înainta de praf…

- Am învățat că scopul primordial al vieții mele nu este să conduc firme, să dețin doctorate, să am vacanțe în insule exotice, ci să fiu un creion ce scrie povești pentru Dumnezeu.

- Am învățat că trebuie să învăț din greșelile altora. N-am timp să le fac eu pe toate!

- Am învățat că viața este ca marea: nu îi pasă că nu știi să înoți!

- Am învățat că nu doar sufletul e prețios. Ci și trupul. Dacă nu ai grijă de el la tinerețe, vei regreta amarnic mai târziu.

- Am învățat că atunci când orgoliul strălucește prea tare, orice înțelepciune se întunecă. Și unde lipsește înțelepciunea, domină prostia.

- Am învățat că inima nu e vie dacă pulsează numai sânge. Ci dacă pulsează și dragoste!

- Am învățat că lumea nu se cucerește cu sabia sau cu forța. Ci cu iubirea!

- Am învățat că arătatul cu degetul poate ucide. Nu doar pe cel arătat…

- Am învățat că dacă vrei să faci ceva, vei găsi o cale. Dacă nu, vei găsi o scuză…

- Am învățat că Dumnezeu ne dă copii nu ca să umplem planeta, ci ca să putem simți la microscară ce trăiește El la macrocosmos!

- Am învățat că părinții buni dau copiilor și rădăcini, și aripi. Rădăcini ca să nu uite unde au casa, și aripi ca să nu uite unde e Cerul.

- Am învățat cum arată fericirea. Privește în ochii unui cerșetor după ce i-ai oferit o bucată de pâine.

- Am învățat că viața e de… sticlă. Se sparge atât de ușor. Dar mai știu și că lui Dumnezeu îi place să lipească cioburi.

- Am învățat că cine vrea să trăiască cu evlavie va fi prigonit! Sfinții sunt miei trimiși în turma lupilor!

- Am învățat că nu trebuie pus totul la inimă. Inima nu e magazie…

- Am învățat că iluziile sunt gratis. Dar dezamăgirile le plătim cu un preț mult prea scump!

- Am învățat că, deși ar putea să mă ferească, Dumnezeu îngăduie să fiu rănit.

- Am învățat că rănile sunt găuri prin care intră lumina. Oamenii „ciuruiți” de Dumnezeu sunt plini de Cer!

- Am învățat că oricâtă durere aș simți, nu trebuie să devin o durere pentru ceilalți.

- Am învățat că acolo unde sunt prăpăstii între oameni nu e eficient să ridici garduri, ci să construiești poduri. Am învățat că orice vârf aș cuceri nu trebuie să mă opresc. Urmează altul și mai înalt.

- Am învățat că Dumnezeu nu alege oamenii desăvârșiți, ci îi desăvârșește pe cei aleși. Știu multe lucruri, multe locuri frumoase.

Ce am învățat eu până acum…că mai am multe de învățat!”, este postarea Anamariei Prodan.

Anamaria Prodan

