Anamaria Prodan și Laurențiu Reghcampf și-au reînoit jurămintele spuse în momentul în care au devenit soț și soție. Mai mult ca niciodată, în perioada pandemiei de coronavirus, au și stat unul cu altul în Dubai, și, acum, reveniți în țară par mai îndrăgostiți ca oricând și nu se sfiesc să nu spună lucrurilor pe nume.

Într-un interviu acordat lui Ovidiu Ioanițoaia, impresara a povestit că banii ei și ai soțului, Laurențiu Reghecampf, sunt la comun, dar că nu a verificat niciodată conturile familiei.a dezvăluit cea mai puternică femeie din fotbalul românesc, care a spus și ce cadou luxos i-a făcut lui Reghe, un Ferrari de 375.000 de euro!

Anamaria Prodan a mai abordat și alt subiect legat de Reghe. De pildă, a reluat subiectul dureros al pierderii mamei, dar și al comentariilor răutăcioase apărute ulterior.

Ionela Prodan s-a stins din cauza unei boli nemiloase, care a ținut-o în spital timp de câteva luni. Anamaria i-a stat alături până în ultima clipă mamei sale. Din acest motiv, vedeta nu a plecat atunci în Emiratele Arabe Unite, alături de soțul său, iar mulți au presupus că lucrurile scârțâie între ei.

„Haideţi să vă zic de unde s-au alimentat zvonurile astea. Un an de zile, cât mama a fost în spital și când nimeni din România nu știa ce are mama de fapt, eu am rămas în țară. Nu m-am despărțit de mama nici măcar o secundă. Am dormit la Spitalul Elias pe o canapea mică vreo patru luni. N-am plecat de acolo pentru că mama putea să moară în orice clipă.

Sora mea nu putea să vină din Statele Unite pentru că nu avea cu cine să-și lase copilul, eu am fost singură lângă mama. Probabil mulţi au gândit că dacă eu n-am mers cu Laur în Emirate, gata, ne-am despărţit”, a comentat toate afirmațiile Anamaria Prodan Reghecampf, care firește a dus în derizoriu afirmațiile că ea și antrenorul nu ar mai forma un cuplu sau ar avea probleme.

Anamaria Prodan a fost despărțită de Reghecampf de patru ori! ”Lumea vorbește”

În plus, zâmbind, în interviul dat lui Ovidiu Ioanițoaia la gsp, impresara a dat și o declarație șocantă și anume aceea că Anamaria Prodan a fost despărțită de Reghecampf de patru ori!!! ”Lumea vorbește, ne-a divorțat de patru ori...dar eu nu țin cont de asemenea bârfe. Suntem fericiți, avem o familie frumoasă, asta este cel mai important”, a comentat Ana, cu zâmbetul pe buze.