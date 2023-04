Anamaria Prodan le-a dat peste nas haterilor! S-a filmat complet nemachiată și le-a transmis un mesaj răutăcioșilor: „Să arătați și voi așa la 50 de ani”

In articol:

Anamaria Prodan este foarte activă pe rețelele de socializare, în special pe Instagram, acolo unde păstrează frecvent legătura cu fanii ei din mediul online. Chiar dacă are o mulțime de admiratori, nu puțini sunt și cei care o judecă, însă recent, asta a decis să le transmită un mesaj răutăcioșilor.

Astfel, aflată la un salon, acolo unde a mers să se machieze, impresara s-a filmat fără pic de machiaj, moment în care a ținut să le transmită și un mesaj celor care au comentat dese ori despre aspectul ei fizic, dorindu-și în același timp să le demonstreze că arată foarte bine și fără produsele de înfrumusețare.

„ Mă pregătesc pentru make-up, mă demachiez pentru că am avut cremă pe față. Apropo, pentru fraierii ăștia, uite, nu mai avem fard, nimic. Așa arată Anamaria Prodan nemachiată la 50 de ani. 50+. Și slabă, și frumoasă.

Ca să muriți voi de ciudă, graselor și urâtelor, care ar trebui să puneți mâna la 20-25-30 de ani să slăbiți, să aveți grijă de voi și să arătați și voi așa la 50 de ani. Chiar mă rog pentru voi. În spatele calculatorului e frumos să scrii. Vă iubește Ana ”, le-a spus Anamaria Prodan internauților.

Anamaria Prodan radiază de fericire de când și-a refăcut viața

Anamaria Prodan radiază de bucurie de când și-a găsit fericirea în brațele unui alt bărbat. Deși nu i-a dezvăluit identitatea bărbatului care îi aduce zâmbetul pe buze până în acest moment, sexy impresara nu se dă înlături să-l laude pe iubitul misterios, atunci când vine vorba despre acesta.

"Mă simt foarte bine și îi mulțumesc lui Dumnezeu, pentru tot ce mi-a dat. Acum mă concentrez pe viața mea, pe copiii mei, pe afacerile mele și toate se aliniază așa. Toate planetele s-au aliniat pentru mine și familia mea. Pe plan sentimental, radiez. Sunt fericită. Pacea s-a instalat. Copiii mei sunt fericiți, pentru că după foarte mult timp i-am văzut zâmbind și când zâmbim toți înseamnă că a apărut soarele pe strada noastră. Să știi că mi-au atât de multă putere, cum nu am crezut vreodată. Eu cred că orice copil dă mamei putere fără limită. M-au ajutat enorm. Fetele au fost alături de mine trup și suflet. Bebe, nu mai spun, nu s-a mișcat de lângă mine nicio secundă. Când am făcut consiliu de familie și au fost wow, mami, în sfârșit, am zis ok, asta e. L-am adus în fața copiilor. De la început le-am spus. Eu am o relație cu copiii mei foarte deschisă și minunată. Încet, încet a fost ok, cred că a venit natural. El mi-a oferit cel mai frumos un viitor minunat, un zâmbet minunat, o stabilitate fabuloasă și faptul că știu când mă trezesc în fiecare dimineață că e cineva acolo pentru mine, care trăiește pentru mine.", a mărturisit Anamaria Prodan, la WOWnews.