Anamaria Prodan, lovitură sub centură în prag de sărbători: "Am scăpat de toate scursurile". Declarația vedetei uimește din nou

In articol:

După o lungă perioadă în care a fost prinsă într-un scandal cu soțul ei și amanta acestuia, Anamaria Prodan are puterea să fie optimistă și să spere că, anul nou care va urma, va fi presărat doar cu lucruri bune.

În cadrul unui intervi pentru un post de televiziune, Anamaria Prodan și-a deschis sufletul și a vorbit despre obiectivele pe care le are în anul 2022.

Care sunt dorințele Aneimariei Prodan pentru anul 2022?

Anamaria Prodan a trecut, anul acesta, printr-unul dintre cele mai grele momente și anume, despărțirea de Laurențiu Reghcampf.

În cadrul unui interviu pentru un post de televiziune din țara noastră, Anamaria Prodan a dezvăluit ce așteptări are de la anul 2022. Întrebată dacă este pregătită să-și refacă viața, vedeta nu s-a sfiit să răspundă și a afirmat că își dorește ca în viața ei să apară ceva frumos și demn.

„L-am rugat pe Dumnezeu să-mi dea ceva frumos în viața mea, ceva bun, ceva mândru, ceva demn”, a fost răspunsul ei, potrivit România TV.

În ceea ce privește căsnicia cu fostul ei partener de viață, "Sexy Inpresara" a mărturisit că a fost o lecție pentru ea, din care a învățat că trebuie să fie mult mai vigilentă și

precaută la oamenii din jurul ei și, mai ales, la cât alege să investească în ei.

„Că trebuie să mă uit foarte atent la oamenii de lângă mine și să mă cântăresc foarte mult dacă investesc sau nu în ei”, a declarat Anamaria Prodan, pentru sursa menționată mai sus.

Deși despărțirea de fostul ei soț a afectat-o extrem de tare, Anamaria Prodan este o femeie puternică și a trecut și peste acest obstacol.

Citeste si: "Are cancer!" Laurențiu Reghecampf rupe tăcerea! Din cauza asta nu vrut să intervină până acum în scandalul divorțului!- bzi.ro

Aceasta a mai dezvăluit că este fericită că a scăpat de tot răul din viața ei, iar acum merge mai departe zâmbind alături de copiii ei și de oamenii care au fost lângă în această perioadă grea.

Citeste si: Laurențiu Reghecampf a făcut clarificări despre divorțul de Anamaria Prodan: ”A fost introdusă o acțiune de divorț și partaj”. Antrenorul de fotbal a vorbit și despre averea impresarei

„E superb în fiecare an, eu mă simt din ce în ce mai tânără. Sunt fericită că am scăpat de tot răul din viața asta. Mă uit frumos înainte, zâmbind, liniștită, alături de copiii mei și prietenii dragi mie care au rămas lângă mine. E bine că am scăpat de scursurile care erau lângă mine. Va fi din ce în ce mai bine”, a mai declarat Anamaria Prodan, în cadrul interviului.

Anamaria Prodan [Sursa foto: Instagram]

Cum își va petrece Anamaria Prodan sărbătorile de iarnă?

Anamaria are planuri mari pentru sărbătorile de iarnă, impresară va merge în Dubai, alături de copiii ei, acolo unde se va distra de minune.

„De sărbători mergem în Dubai. A venit și Rebeca. O să ne distrăm”, a mai dezvăluit impresara, în cadrul interviului.

În ceea ce privesc cadourile de Moș Crăciun, vedeta nu este pretențioasă, iar aceasta își dorește sănătatea copiiilor ei.

Mai mult, ea a mai dezvăluit că își dorește să aibe un nou început cu un bărbat inteligent, mândru și impunător, dovada că este pregătită pentru o altă relație.

„Îmi doresc sănătate pentru mine și copiii mei. Și îmi doresc să-mi aducă Dumnezeu în viață un bărbat inteligent, mândru, integru, un bărbat care atunci când vorbește să se facă liniște”, a mai dezvăluit Ana Maria Prodan, pentru sursa menționată mai sus.

Cea mai mare dorință a Aneimaria Prodan este ca fiul ei, Laurențiu Jr să meargă în America la școală, cum au mers și fetele ei.

Citeste si: Anamaria Prodan, mesaj tranșant după zvonurile apărute în presă, legate de o nouă relație: "Nu îmi pun copiii în situații jenante"

„Imi doresc ca Laurențiu Jr să meargă în America la școală, cum au mers și fetele. Fetele să fie sănătoase. Îmi doresc să fim bine, să fim fericiți și să uităm de toată mizeria în care ne-a târât Reghecampf”, a mai declarat impresara, pentru sursa menționată mai sus.

Distribuie pe: