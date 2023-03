Anamaria Prodan, mai îndrăgostită ca niciodată! Sexy impresara face noi dezvăluiri despre relația cu iubitul misterios: "Radiez de fericire" | EXCLUSIV

In articol:

Anamaria Prodan se declară o femeie împlinită! După o lungă perioadă în care a fost implicată într-un scandal de proporții, din cauza divorțului, soarele a ieșit și pe strada impresarei, iar acum și-a găsit fericirea în brațele unui alt bărbat, care îi pune zâmbetul pe buze zi de zi, conform spuselor sale.

Anamaria Prodan, îndrăgostită lulea de iubitul ei

Anamaria Prodan este toată numai un zâmbet. Sexy impresara este într-o nouă relație și se simte ca în al nouălea cer. Deși încă nu i-a dezvăluit identitatea bărbatului care o face fericită, Anamaria Prodan susține că este împlinită și că astrele s-au aliniat în favoarea ei.

"Mă simt foarte bine și îi mulțumesc lui Dumnezeu, pentru tot ce mi-a dat. Acum mă concentrez pe viața mea, pe copiii mei, pe afacerile mele și toate se aliniază așa. Toate planetele s-au aliniat pentru mine și familia mea. Pe plan sentimental, radiez. Sunt fericită. Pacea s-a instalat.", a declarat Anamaria Prodan.

Copiii Anamariei Prodan îl plac pe noul ei iubit

Anamaria Prodan nu a stat pe gânduri și deja l-a prezentat copiilor. A primit reacții pozitive și așa și-a dat seama că a făcut alegerea potrivită. Sexy impresara ne-a povestit că relația ei cu copiii este foarte sinceră și transparentă, așa că iubitul misterios nu avea cum să rămână un secret față de familie.

Lucrurile s-au așezat frumos în viața ei și se declară mai fericită ca niciodată.

"Copiii mei sunt fericiți, pentru că după foarte mult timp i-am văzut zâmbind și când zâmbim toți înseamnă că a apărut soarele pe strada noastră. Să știi că mi-au atât de multă putere, cum nu am crezut vreodată. Eu cred că orice copil dă mamei putere fără limită. M-au ajutat enorm. Fetele au fost alături de mine trup și suflet. Bebe, nu mai spun, nu s-a mișcat de lângă mine nicio secundă. Când am făcut consiliu de familie și au fost wow, mami, în sfârșit, am zis ok, asta e. L-am adus în fața copiilor. De la început le-am spus. Eu am o relație cu copiii mei foarte deschisă și minunată. Încet, încet a fost ok, cred că a venit natural. El mi-a oferit cel mai frumos un viitor minunat, un zâmbet minunat, o stabilitate fabuloasă și faptul că știu când mă trezesc în fiecare dimineață că e cineva acolo pentru mine, care trăiește pentru mine.", a mărturisit Anamaria Prodan, la WOWnews.

