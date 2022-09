Anamaria Prodan, mărturie emoționantă despre ultimele clipe ale Ionelei Prodan: "A închis ochii cu un singur of: Laur" | EXCLUSIV

In articol:

Anamaria Prodan a avut o legătură specială cu regretata sa mama, artista Ionela Prodan. De fiecare dată vedeta își aduce aminte cu drag de cea care i-a dat viață și rememorează momentele trăite alături de aceasta.

În cel mai recent interviu, cunoscuta impresară a vorbit despre ultimele clipe de viață ale Ionelei Prodan.

Anamaria a aflat că mama sa este bolnavă, după un set de analize, rezultatul acestora nefiind unul bun, iar la vremea aceea, medicii îi mai dăduseră Ionelei Prodan doar două săptămâni de viață.

Anamaria Prodan nu s-a lăsat păgubașă, aceasta făcând tot posibilul pentru a-i salva viața mamei sale, motiv pentru care a mers cu aceasta la mai multe spitale în diferite țări, printre care în Cuba, în Turcia, dar și în Mexic, însă totul a fost în zadar. Cu toate acestea, impresara se declară mândră dintr-un singur motiv, mai precis că a reușit să-i prelungească viața Ionelei Prodan de la două săptămâni la un an și jumătate.

"Ea mi-a spus într-o zi că obosește, ceea ce nu se întâmpla(...) când mi-a spus asta am zis să facem un set de analize. După analize, domnul doctor m-a sunat și mi-a spus că e metastază, fără nicio șansă și în două săptămâni o îngrop. Am tras aer și i-am cerut să îmi facă o listă să știu unde pot să o tratez.(...) În trei zile am plecat în Cuba. I-am zis că are o pată mică pe ficat și că vreau să o tratăm acum(...) am rugat pe toată lumea să nu îi spună nimic. Am tratat plămânii, s-a mutat la ficat și am plecat în Turcia să operăm.(...) Am realizat că orice am fi tratat se muta în alte parte. Am plecat în Mexic, am plecat peste tot. Am stat cu ea secundă de secundă și i-am prelungit viața de la două săptămâni la un an jumate", a povestit Anamaria Prodan în interviul acordat Corneliei Ionescu.

Ionela Prodan a murit fericită

De asemenea, Anamaria Prodan a mai spus că a stat lângă mama sa, Ionela Prodan, tot timpul, până când și-a dat ultima suflare.

Vedeta a mai mărturisit pentru Wownews că Ionela Prodan a murit fericită, dar totuși cu un regret și un of în suflet. "Am stat lângă ea secundă de secundă. Am avut noroc în perioada aceea că foarte mulți din presă au respectat intimitatea noastră. Știu că a închis ochii fericită, cu un singur of pe care îl știam și noi acasă: Laur", a povestit ea.