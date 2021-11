Anamaria Prodan, mesaj acid la adresa lui Laurențiu Reghecampf! Totul s-a întâmplat în direct: „Tu trebuia să fii un model pentru copiii tăi”

In articol:

Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf urmează să divorțeze după mai bine de 16 ani de relație. Celebrul antrenor a fost cel care și-a exprimat dorința de a pune capăt căsniciei. Anamaria Prodan a mărturisit de multe ori că între cei doi nu mai există cale de împăcare, chiar dacă relația lor a fost una unică.

Invitată în platoul unei emisiuni televizate, Anamaria Prodan a vorbit despre relația pe care a avut-o cu laurențiu Reghecampf. Ea a dezvăluit că niciodată nu i-a încălcat soțului ei intimiatea pentru a îi umbla în telefon.

„Noi am fost o echipă de temut. Așa am văzut eu drumul nostru de când ne-am regăsit. Eu veneam dintr-o căsnicie din care ieșisem de doi ani. Nu a știut nimeni. Eu nu mi-am verificat soțul! Nu i-am umblat în telefon, deși aveam parolele la comun. Nu aveam gelozii. Eram mândră că lumea îmi admira soțul. Nu-mi pare rău că nu i-am controlat telefoanele”, a declarat sexy-impresara.

Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf au fost împreună timp de 16 ani [Sursa foto: Instagram]

Citeste si: Smiley și Gina Pistol se despart?! Câți bani ar trebui să plătească cântărețul, pensie alimentară, pentru micuța Josephine- bzi.ro

Anamaria Prodan, dezvăluirile momentului despre Laurențiu Reghecampf: „Este jenant”

Anamaria Prodan a mărturisit că întreagul scandal în ceea ce privește divorțul este o situație jenantă pentru Laurențiu Reghecampf. Ea consideră că soțul ei nu reprezintă un exemplu bun pentru copiii lui în aceste momente.

„Ceea ce se întâmplă acum cu Laurențiu este jenant. Nu poți să te prezinți în fața României cu o viața destrăbălată. Tu trebuia să fii un model pentru copiii tăi. Lipsește o piesă din acest puzzle ca să pot înțelege ce s-a întâmplat. Lumea îmi spune că de fapt eu eram cea vânată, el era veriga slabă. Și s-a găsit!”, a spus vedeta, în cadrul unei emisiuni televizate.

Citeste si: Prodanca, din nou alături de Reghe!! Mesajul neașteptat după ce chiar ei au anunțat divorțul: "Ne pare rău că a căzut în capcană"

Anamaria Prodan a mărturisit că reușește să treacă peste această perioadă dificilă din viața ei. Sexy-impresara este de părere că „alegerile ieftine se plătesc scump”, motiv pentru care ea va continua să își vadă în continuare de carieră și de familie.

„De ce aș fi dărâmată sau la pământ? Arăt mai bine ca oricând, nu ți se pare? La început a fost puțin ciudat pentru că nu știam ce se întâmplă, pentru că eram înconjurată de minciună și dormeam. Am dormit profund, dar după aceea am avut alături niște oameni care mi-au zis «Băi, Albă ca Zăpada, trezește-te!». Și atunci m-am trezit într-o realitate cruntă. Așa cum am spus mereu, alegerile ieftine se plătesc foarte scump. Pentru mine cel mai important lucru de pe pământ este familia și așa va rămâne pe viață. Este firesc ca după 16 ani în care construiești imperii, spargi bariere să doară ce se întâmplă. Eram o echipă indestructibilă la nivel de orice!”, a mai spus Anamaria Prodan.