Anamaria Prodan, noi declarații după ce Laurențiu Reghecampf a confirmat divorțul: „Fericirea nu este...”

Anamaria Prodan susține că ea și soțul ei nu urmează să divorțeze. [Sursa foto: Captură Instagram]

Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf au apărut întotdeauna în fața internauților și a telespectatorilor drept unul dintre cele mai stabile cupluri din showbiz-ul românesc. În ultima perioadă, numele celor doi au fost asociate în presă mai multor zvonuri cu privire la divorț. Laurențiu Reghecampf a fost cel care a anunțat că divorțează, anunț negat de celebra impresară.

Anamaria Prodan a negat că soțul ei vrea să divorțeze sau că ar exista o altă femeie în viața lui. Pe pagina sa de Instagram, vedeta continuă să posteze fotografii cu soțul ei, de parcă nimic nu s-a întâmplat. În cea mai recentă postare, ea a transmis un mesaj un mesaj emoționant.

„Happiness is not about getting all you want, it is about enjoying all you have (Fericirea nu este despre a obține tot ce vrei, ci despre a te bucura de tot ce ai)”, este mesajul transmis de Anamaria Prodan.

Laurențiu Reghecampf a fost cel care a anunțat că divorțează, anunț negat de celebra impresară.[Sursa foto: Captură Instagram]

Anamaria Prodan, prima reacție după ce Laurențiu Reghecampf a anunțat divorțul

Anamaria Prodan își iubește foarte mult soțul, lucru pe care încearcă să îl aducă la cunoștință tuturor cu fiecare ocazie.

După ce Laurențiu Reghecampf a anunțat că va divorța de soția lui, celebra impresară a mărturisit că, din punctul ei de vedere, relația este una perfectă.

„Măi, eu am un bărbat prea smecher, care mă ține așa în mână îmi face toate poftele, ce visez noaptea bărbatul meu îmi dă ziua.

Ți se pare că eu am bărbat de lăsat? Eu am cel mai șmecher bărbat din Europa, din lume, nu din România. Am vrut să-i fac surpriză de 15 ani, am stabilit tot, am avut un prieten care nu avea ce să caute pe listă, dar întâmplarea a făcut că a scăpat pe listă și ne-a dat în primire și soțul a venit cu o zi înainte acasă și ne-a strigat planurile, n-am mai putut face cu aeroportul...i-am explicat că am vrut să fie surpriză, n-a mai fost, asta este, din punctul meu de vedere totul e perfect”, a spus Anamaria Prodan, la un post de televiziune.