Anamaria Prodan, noi dezvăluiri incendiare din căsnicia ei: ”Deocamdată Reghe are nevastă”. Ce spune sexy-impresara despre succesul în fotbal al antrenorului

Anamaria Prodan a făcut noi confesiuni din căsnicia ei cu celebrul antrenor de fotbal, Laurențiu Reghecampf. Sexy-impresara a dat cărțile pe față, ca de fiecare dată, și a vorbit cât mai sincer despre tot ce se întâmplă în mariajul cu tatăl copilului ei. Ei bine, Anamaria Prodan a dezvăluit că ea l-a susținut necondișionat pe soțul ei, că i-a trasat un drum spre performanță, că a dat totul ca acestuia să-i meargă bine pe toate planurile.

Vedeta a spus, într-un interviu oferit ziarului Sport.ro , că Reghe nu i-a adresat niciodată cuvinte urâte, cu atât mai puțin injurii.

" Dacă ma urăște? Păi de ce să mă urască? Că am muncit pentru el secundă de secundă, pentru că m-am luptat pentru el cu tot fotbalul? Că i-am creionat și, ulterior, trasat un drum perfect către performanță? Că l-am susținut necondiționat în toți acești ani? Că i-am dat totul pentru a face performanță? Că i-am dăruit cel mai frumos băiețel? Că alături de mine a crescut si amândoi am construit ceva unic fără nici un ajutor din exterior? Ar putea cineva să mă urască?", a mărturisit Anamaria. Să înjure Laurențiu? Copiii? Pe mine??? Sursele astea să arate așa ceva. Un părinte își înjură copiii? Un soț își înjură nevasta? Mai ales Reghe? Niciodată!", a declarat vedeta, pentru sursa citată mai sus.

Anamaria Prodan si Laurentiu Reghecampf [Sursa foto: Instagram]

Anamaria Prodan, despre presupusa ”amanta” a soțului ei

Celebra impresară, foarte directă și sincer din fire, a rupt tăcerea și a vorbit, din noul, despre zvonurile legate de presupusa amantă a lui Reghecampf. Anamaria Prodan susține că Laurențiu Reghecampf are o nevastă: "Despre amante, modele nu vreau să mai aud. Eu am vorbit. Fiecare doarme cum își așterne. Cred ca el știe cel mai bune dacă are amante, amantă sau altceva. Deocamdată Reghe are NEVASTĂ. Asta trebuie să înțeleagă amantele. Este hilar pentru mine care m-am născut cu prea mult creier și cu prea multă abilitate cum asemenea persoane au atâta tupeu să cheme paparazzi să facă scenarii, să plece prin străinătate. Să-și pună prietenele să facă poze. Să dea ponturi pe unde mănâncă si cu cine sunt… Și vezi Doamne au apărut la TV, își cresc tariful, îngroapă familii și aduc în groapă bărbații care dorm pe ei".