Anamaria Prodan, oprită de Poliție după ce a fost văzută la volanul unui dric Cadillac! Primele declarații de la fața locului! Impresara și-a făcut o firmă de pompe funebre de lux împreună cu ”Regina întunericului!”

Cunoscută ca o persoană imprevizibilă, Anamaria Prodan surprinde cu ultima ei apariție pe străzile Bucureștiului! Celebra impresară, căreia i se spune mai nou ”Padrina”, apelativ pe care îl are și pe mașina de fițe cu care circulă prin Capitală, un Ferrari spectaculos, conduce ,mai nou, și un dric de lux!!!

Anamaria Prodan se plimbă cu un dric Cadillac prin București! E dotat cu luminițe pe tavan de jur împrejur, iar noaptea este de-a dreptul spectaculos.

Mulți s-au gândit că ar fi vorba despre o glumă, însă nici vorbă de așa ceva! Anamaria Prodan a pus bazele unui business nou, împreună cu prietena ei, Gabriela Lucuțar, ”Regina întunericului!”

Concret, cele două au decis să își deschis o firmă de pompe funebre, ”Heaven Memorial”, iar, în urmă cu câteva ore, au și fost surprinse de paparazzi WOWbiz.ro la volanul unui dric, unic în România.

Dricul este un Cadillac negri, dotat cu luminițe pe tavan de jur împrejur, iar noaptea este de-a dreptul spectaculos.

”Padrina” Anamaria Prodan și ”Regina întunericului” conduc dricul pe rând și fac furori pe străzile Capitalei

De când au achiziționat dricul și au pornit afacerea, ”Padrina” și ”Regina întunericului” îl conduc pe rând și, cum era de așteptat, fac furori în trafic. Mai mult, prietenii celor două, obișnuiți cu aparițiile excentrice ale Prodancei și asociatei, au început să facă și glume pe marginea Cadillacului, pe care îl admiră cu adevărat. Astfel, le-au solicitat să îl închirieze nu doar la înmormântări, ci și la party-uri, căci arată superb.

Excentricitate, opulență, glumă sau toate la un loc, ce mai contează. În esență, noul business al Anei este straniu, dar in același timp bănos tare. Cum a declarat mereu că ”nu își pune toate ouăle într-un singur coș”, agenta FIFA se dezvoltă și într-o afacere nouă, de pompe funebre de lux, și sigur va da lovitura și mai mult pe plan financiar.

Anamaria Prodan, oprită de Poliție în trafic după ce a fost văzută la volanul unui dric Cadillac! ” S-au uitat la autoturism și ne-au pus câteva întrebări”

Din păcate, nu toate lucrurile merg ca pe roate în afacere și, cum era de așteptat, au apărut și micile șicane. Astfel, nici nu a apucat bine să își facă treburile că Anamaria Prodan a și fost oprită de Poliție în trafic, după ce oamenii legii au văzut-ol a volanul unui dricului!

”Mașina este foarte mare și ocupă foarte mult loc. Eu nu sunt obișnuită să conduc un dric și, la un moment dat, am oprit într-un loc să fac schimb cu partenera mea, Gabriela. Am rugat-o pe ea să se așeze la volan până mă obișnuiesc cu Cadillacul. Atunci, au venit și agenții de poliție. S-au uitat la autoturism, ne-au pus câteva întrebări și au văzut că totul era în ordine. Am stat puțin de vorbă, ne-au spus că e frumoasă mașina și apoi am plecat. Nimc mai mult”, ne-a declarat Anamaria Prodan, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro

Anamaria Prodan și-a deschis și o academie de fotbal de copii

Anamaria Prodan a mai dat drumul, recent, unui alt business, de data aceasta în lumea ei, cea a fotbalului, o lume pe care o cunoaște foarte bine. Este vorba desore un proiect care să revoluționeze sportul cu balonul rotund la nivel juvenil și să scoată pe bandă rulantă jucători de top. Vedeta își dorește să contribuie la succesul viitorilor campioni ai fotbalului prin punerea la dispoziție a unei academii care are ca scop, înainte de toate, performanța și siguranța elevilor.

„ Acesta e un proiect de suflet al meu.

Am așteptat ceva timp până am considerat că pot face chestia asta pentru copiii noștri, că pot face o academie cu adevărat profi în sensul real al cuvântului, că pot aduce niște programe pe care cu sfințenie să le urmeze micii jucătoti, de la marile academii ale lumii. Am adus oameni care lucrează cu drag alături de acești copii, în special pe individualizer, antrenori care într-adevăr ca fotbaliști au fost de un talent uluitor, iar acum la maturitate chiar au o dragoste aparte pentru fotbal și își doresc din suflet să scoată generații de fotbaliști care știu să lovească mingea cum trebuie încă de la nivelul copiilor și juniorilor”, a spus Anamaria Prodan pentru WOWbiz.ro