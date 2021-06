Anamaria Prodan, prima reacție după ce Laurențiu Reghecampf a anunțat divorțul: „Eu am bărbat de lăsat?”

Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf [Sursa foto: Instagram] 11:49, iun 18, 2021 Autor: Clara Ionescu

Laurențiu Reghecmapf și Anamaria Prodan urmează să divorțeze după 15 ani de relație și 13 de căsnicie. Cei doi au apărut mereu în fața fanilor drept imaginea unei familii perfecte, motiv pentru care anunțul divorțului a șocat pe toată lumea. Sexy impresara îl contrazice indirect pe soțul ei.

Anamaria Prodan a avut numai cuvinte de laudă la adresa bărbatului cu care a fost atât de mult timp împreună. Ea susține că „totul este perfect” în căsnicie, ba chiar a vrut să îi facă o surpriză pentru aniversarea de 15 ani de relație.

„Măi, eu am un bărbat prea smecher, care mă ține așa în mână îmi face toate poftele, ce visez noaptea bărbatul meu îmi dă ziua. Ți se pare că eu am bărbat de lăsat? Eu am cel mai șmecher bărbat din Europa, din lume, nu din România. Am vrut să-i fac surpriză de 15 ani, am stabilit tot, am avut un prieten care nu avea ce să caute pe listă, dar întâmplarea a făcut că a scăpat pe listă și ne-a dat în primire și soțul a venit cu o zi înainte acasă și ne-a strigat planurile, n-am mai putut face cu aeroportul...i-am explicat că am vrut să fie surpriză, n-a mai fost, asta este, din punctul meu de vedere totul e perfect”, a spus Anamaria Prodan, la un post de televiziune.

Anamaria Prodan a mai adăugat că oamenii sunt gelosi pe căsnicia și familia ei, în contextul în care formează unul dintre cele mai puternice cupluri din România, cât și din lume. „Noi suntem un cuplu unic în lume, manager și antreprenor, toți la nivel internațional amândoi la nr 1, într-o țară în care familiile noastre sunt foarte puternice(...) noi am creat un imperiu, fiind doi copii fără să ne ajute nimeni, e normal ca zi și noapte i-am deranjat pe toți papagalii ăștia care vorbesc, toți sunt cu bani...”, a mai spus impresara.

Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf divorțează. Prima reacție a impresarei [Sursa foto: Instagram]

Laurențiu Reghecampf a anunțat divorțul de Anamaria Prodan

Vestea care a șocta lumea mondenă! Laurențiu Reghecampf a confirmat zvonurile din mediul online. Antrenorul de fotbal a anunțat că urmează să divorțeze de soția lui, Anamaria Prodan, după 15 ani în care au fost împreună.

„Da, e adevărat, divorţăm! Este singurul comentariu pe care îl am de făcut. Vă rog să înţelegeţi că este vorba de viaţa noastră privată, de copiii noştri şi v ă rog să ne respectaţi decizia. Vă mulţumesc”, a declarat Laurenţiu Reghecampf pentru Fanatik.ro .