Anamaria Prodan, primele declarații după ce a apărut împreună cu iubitul milionar: „Trăiesc un vis frumos din care nu vreau să mă trezesc niciodată!” | Exclusiv

Anamaria Prodan, declarație în exclusivitate despre iubitul milionar: „Eu și Flavius suntem fericiți!”

Anamaria Prodan vorbește în exclusivitate pentru WOWbiz.ro despre iubitul său milionar. Vezi detalii neștiute până acum despre relația impresarei cu bărbatul alături de care trăiește o poveste de dragoste ca în basme!

Anamaria Prodan radiază de fericire alături de noul iubit, alături de care a petrecut câteva zile de vis într-o vacanță romantică la Nisa. Vezi declarația impresarei de fotbal despre bărbatul misterios din viața sa, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro!

„Trăiesc un vis frumos din care nu vreau să mă trezesc niciodată. În sfârșit, după o perioadă grea pentru mine, am lăsat în urmă lucrurile care m-au făcut să sufăr, și, așa cum mi-a spus iubitul meu, omul care m-a susținut în tot acest timp și mi-a fost aproape, adevărul meu de acum este acela că după o furtună puternică iese cel mai frumos soare. Așa simt! Eu și Flavius suntem fericiți, am încercat să ne trăim iubirea dincolo de lumina reflectoarelor, cu discreție și cu bucurie în suflet. Facem totul împreună, îmbinăm afacerile cu vacanțele, așa cum s-a întâmplat și de Paște, pe Coasta de Azur, avem familia aproape și îi mulțumim lui Dumnezeu în fiecare zi, pentru fiecare moment!”, a declarat Anamaria Prodan, în exclusivitate, pentru WOWnews, în urmă cu câteva momente.

Anamaria Prodan, primele declarații după ce a apărut împreună cu iubitul milionar [Sursa foto: instagram.com/anamariaprodanreghecampf]

Anamaria Prodan trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de iubitul afacerist

Anamaria Prodan este în culmea fericirii! De câteva luni bune, cea mai cunoscută impresară din fotbalul românesc trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu un bărbat misterios, pe care a dorit să îl țină departe de ochii lumii. Până de curând, când cei doi au fost surprinși în aeroport, în timp ce se pregăteau de îmbarcare pentru a pleca într-o vacanță de lux la Nisa, conform spynews.ro.

Astfel, s-a aflat cine este, de fapt, bărbatul care o răsfață și o face fericită pe Anamaria. Misterul s-a spulberat! Este vorba despre Flavius Nedelea, un afacerist român, originar din Tulcea, care deține un hotel în București, un restaurant de lux, dar și alte business-uri importante. Se potrivește perfect descrierii vedetei, care spunea mereu despre partenerul de viață că este o persoană plină de calități, una cu adevărat specială. „Regele meu este atât de mare, puternic, mândru, deștept, influent, bogat, miraculos, uluitor încât n-aș vrea să sufere restul când l-ar vedea. Și de asta îl țin așa ascuns, și din acest motiv avem convenția asta să trăim frumos, nu în ziar. Vă doresc și vouă măcar o unime din fericirea și liniștea pe care mi le-am căpătat eu.”, declara sexy impresara în urmă cu ceva vreme și avea dreptate.

Cum se înțelege Flavius Nedelea cu copiii impresarei: „Când zâmbim toți înseamnă cu a apărut soarele pe strada noastră”

Anamaria Prodan traversează una dintre cele mai fericite și prospere perioade din viața sa. Sexy impresara iubește și este iubită. Înainte ca identitatea iubitului ei să fie aflată, aceasta a vorbit la WOWnews despre momentul în care copiii săi au aflat de existanța lui Flavius, dar și despre reacțiile lor. Potrivit declarației sale, Sarah, Rebecca și Bebe s-au bucurat pentru ea și au susținut-o, dovadă că au o relație mamă- copii foarte apropiată și sudată.

„Copiii mei sunt fericiți, pentru că după foarte mult timp i-am văzut zâmbind și când zâmbim toți înseamnă că a apărut soarele pe strada noastră. Să știi că mi-au dat atât de multă putere, cum nu am crezut vreodată. Eu cred că orice copil dă mamei putere fără limită. M-au ajutat enorm. Fetele au fost alături de mine trup și suflet. Bebe, nu mai spun, nu s-a mișcat de lângă mine nicio secundă. Când am făcut consiliu de familie și au fost wow, mami, în sfârșit, am zis ok, asta e. L-am adus în fața copiilor. De la început le-am spus. Eu am o relație cu copiii mei foarte deschisă și minunată. Încet, încet a fost ok, cred că a venit natural. El mi-a oferit cel mai frumos viitor minunat, un zâmbet minunat, o stabilitate fabuloasă și faptul că știu când mă trezesc în fiecare dimineață că e cineva acolo pentru mine, care trăiește pentru mine.”, a mărturisit Anamaria Prodan, la WOWnews, în urmă cu o lună, atunci când a vorbit și despre relația copiiilor ei cu bărbatul, pe atunci misterios, din viața sa.