Anamaria Prodan, primele declarații după ultimele zvonuri apărute despre Laurențiu Reghecampf: „Am vorbit cu soțul meu acum 30 de minute...”

Relația dintre Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf se află de luni bune în prim-plan și ține primele pagini le tabloildelor. Zvonuri privind un divorț iminent între cei doi, dar și tot felul de bârfe legate de infidelitățile antrenorului de fotbal s-au înmulțit, iar sexy-impresara a ieșit de fiecare dată public și a

infirmat orice informație, clasându-le drept minciuni menite să-i atace și să-i jignească familia.

Ultimele zvonuri apărute în presă au zguduit din temelii lumea mondenă. Potrivit acestor informații, Laurențiu Reghecampf ar fi avut o relație extraconjugală, iar acum ar urma să devină tătic. Iată cum răspunde Anamaria Prodan acestor bârfe incredibile!

Anamaria Prodan, șocată de știrea apărută în presă: „Ce înseamnă iubită oficială și noi nu știm?”

Impresara de fotbal a fost de-a dreptul uimită atunci când jurnaliștii de la fanatik.ro au întrebat-o dacă știe ceva despre faptul că Laurențiu Reghecampf, soțul ei, ar urma să aibă un copil cu o altă femeie. Anamaria Prodan, șocată de ceea ce aude, spune că nu este adevărat, ba chiar ea și antrenorul de fotbal au vorbit în urmă cu puțin timp, iar el nu i-a oferit astfel de detalii.

„Ce sarcina? Nu știu despre ce vorbești… Ce înseamnă iubită oficială și noi nu știm? Nu înțeleg despre ce vorbești. Habar nu am, nu citesc presa. Am vorbit cu soțul meu acum 30 de minute și nu cred ca știa asta. Nu știu cine e fata asta, nu înțeleg de ce se tot bate apa despre ea…”, a declarat Anamaria Prodan pentru Fanatik.ro.

Anamaria Prodan vrea să devină mamă din nou

Vedeta a dezvăluit că deși nu mai poate să rămână însărcinată, asta nu o face să se descurajeze și să nu-și mai dorească un alt copil.

Anamaria Prodan se gândește serios să adopte.

"Știi cât de scurtă e viața? Nici nu îți dai seama. Ai doar una, foarte scurtă. Regrete nu am. Dacă în tinerețe aș fi avut mai multă minte, poate aș fi făcut mult mai mult în viață. Nu am ascultat de nimeni niciodată, adică am asculta sfatul, l-am luat, dar am vrut să fac întotdeauna ca mine. Și mi-am făcut eu cucuiul meu, mi l-am tratat, a trecut. (…) Te naști și mori singur, cât de mulți copii ai. Toată lumea spune că greșesc, dar eu trăiesc pentru copiii mei. Aș mai vrea (n.r.- să facă un copil), dar nu mai pot, gata. Aș fi vrut. Probabil, dacă nu se grăbesc fetele, o să înfiez un copil. Cred că e cel mai frumost gest pe care îl poate face cineva pentru un suflet", a declarat Anamaria Prodan în emisiunea "Fiță cu Adiță"