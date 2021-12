Anamaria Prodan reacționează dur după declarațiile oficiale făcute de Laurențiu Reghecampf, legate de averea ei: ”A fugit de acasă cu toate lucrurile care nu-i aparțineau”

In articol:

Laurențiu Reghecampf a făcut declarații oficiale, după toate zvonurile apărute atât în presă, cât și în mediul online, referitoare la averea fostei lui partenere de viață. Celebrul antrenor de fotbal a punctat câteva aspecte importante, legate de căsnicia cu Anamaria Prodan, dar și despre divorțul de aceasta.

Ei bine, reacția dură a cunoscutei impresare nu a întârziat să apară. Anamaria Prodan a răbufnit în mediul online, acolo unde a vorbit despre mariajul ei cu Reghecampf, dar și despre ce s-a întâmplat, cu adevărat, între ei doi. Fiica Ionelei Prodan îl contrazice pe antrenor, în multe privințe.

” Domnia sa a introdus actiune doar de divort, insa fara partaj. Probabil f speriat de faptul ca mizeria vieții domniei sale nu o mai ascundem sub pres. (…) Astazi ,subsemnata, Anamaria Reghecampf a introdus pe rolul Parchetului de pe langa Judecatoria Buftea 2 plangeri penale, urmand ca organele abilitate sa constate cine a sustras bunurile si banii familiei PRODAN Reghecampf, si cine a furat si promovat in presa poze intime cu subsemnata ,Anamaria Prodan.

După cum am spus ,domnul Reghecampf, mimeaza foarte prost buna credinta, dar n-o respecta, in conditiile in care nu se mai preocupa de soarta copiilor sai de multă vreme, speriat fiind de apriga “corecție “ din partea amantei, lucru pe care preferam sa nu l credem si sa l luam doar la nivel de zvon.

Faptul ca domnul Reghecampf trimite notificari presei sa nu-i pronunte numele este o mare prostie, intrucat nimeni nu poate cenzura asa ceva! Ar trebui sa fie preocupat mai mult de cum sa-si recastige dragostea copiilor si respectul opiniei publice decat sa trimita notificari de amenintare, dau sa dea telefoane de amenințare din care subsemnata l a scos cu greu, mediind împăcarea părților implicate. In rest ,notificarile domnului Reghecampf ,oricum nu au suport legal, atata timp cat nu sunt denigratoare! (…)”, este o parte din mesajul transmis public de Anamaria Prodan.

Anamaria Prodan [Sursa foto: Captură Video]

Anamaria Prodan, declarații acide la adresa lui Laurențiu Reghecampf

Cunoscuta impresară tună și fulgeră după declarațiile făcute de Laurențiu Reghecampf. Pe contul ei de Instagram, vedeta a făcut dezvăluiri incredibile. ” Tatal, bărbatul si omul Reghecampf tipa in gura mare ca i se pun piedici de către subsemnata ,ca nu își poate vedea copilul el neștiind nici măcar pe unde sunt copiii lui !habar nu are! Comportamentul omului expus public Laurentiu Reghecampf este intr o cadere deplorabila. Acest specimen pe care îl vedem astăzi nu are legătura cu sotul si tatal Laurentiu Reghecampf( așa cum l am cunoscut eu si copiii).

Modul in care a actionat prin tradarea familiei l-a facut sa-si arate adevarata fata si valoare, lipsite de afectiune si valori familiale! (…) De altfel, desi cere tuturor sa nu-i discute viata privata, prin trimiterea de notificari penibile si nelegale, domnul Reghecampf promoveaza personal indecenta si oprobiul public,( sugerez domnului achiziționarea dicționarului lb romana )prin promovarea pictorialelor difuzate in mass-media (…)

Acțiunile domnului Reghecampf( prost sfătuit in sufletul meu fiind sigura ca s puși toti sa l umileasca definitiv si doboare in ochii tuturor) sunt pline de cruzime si denota iresponsabilitate împinsă la extrem. Este de neînțeles cum un om poate trimite notificări zilnic către presa ,unde cere public sa nu i se pronunțe numele, sa nu se scrie articole despre persoana domniei sale, in timp ce tot domnia sa trimite către publicații personal rugaminti si fotografii pt a apărea pe prima pagina. După apariția lor domnul Reghecampf trimite de aceasta data notificări cu mențiunea căci ii va da in judecată pt ca si au permis sa le publice”, a mai scris Anamaria Prodan.

Anamaria Prodan [Sursa foto: Captură Video]

Anamaria Prodan susține că nu este vorba de suferință, de nervi sau de supărare, atunci când face mărturisirile acestea legate de mariajul ei.

” Cine sa l mai înțeleagă pe domnul Reghecampf care nu a înțeles încă ca in întuneric pana si umbra ta te părăsește. As vrea sa înțelegeți ca in aceasta poveste urâta nu este Vb de suferința ,nervi sau supărare asa cum văd ca titrează toate ziarele! In aceasta mizerie unde domnul Reghecampf se zbate si se bate cu pumnul in piept, adevarul trebuie sa iasă la suprafața. Căci dacă s a călcat strâmb, se judeca mereu drept. Sau O alta vb înțeleapta “ un picior drept nu se teme de un pantof strâmb “Astfel de “ oameni “ merita sa rămână in “istorie “ Pt ceea ce fac ei personal nu pt ceea ce a făcut familia pt ei.

Faptul ca domnul Reghecampf este păcălit de tot felul de ciudați carora pe vremuri ,alături de familie in trecut nu le cunoștea numele, am descoperit cu stupoare ca aZi ciudații ii călăuzesc pașii către … nicăieri. Noi un an am încercat sa i explicam ca dacă nu știi încotro mergi, uita te înapoi ,de unde ai venit. Este prea târziu pt domnul Reghecampf pt ca in căderea lui amețitoare lumea s a dat de o parte si el s a tot dus si dus pana nimeni nu l a mai putut salva. Acest domn Reghecampf si a mințit, trădat si batjocorit familia in cel mai cumplit fel, plănuind pas cu pas devalizarea averii copiilor lui,(...) prefăcându-se ca si iubește copiii, soția si prefăcându-se ca înțelege si apăra valorile familiei! (…)

Mimând din nou fericirea absoluta acesta a fugit după câteva zile de acasa cu toate lucrurile care nu ii aparțineau in totalitate. Uitând ca acestea au fost achiziționate pe timpul căsătoriei împreuna cu sotia Anamaria Prodan”, a mai scris impresara.

” Putin cam grăbit domnul Reghecampf a uitat ca mai exista 4 copii care au nevoie de sprijin in viața si de averea pt care am muncit atâția ani. (…) Domnul Reghecampf avea treaba multă pe lungile perioade când nu avea contract( fiind dat afara de peste tot), sa si caute prin Dubai validări de bărbăție in alte lumi nedemne lui! Pt acest lucru domnul Reghecampf ,trebuie sa înțeleagă ca a venit vremea sa dea socoteala in fata familiei, a poliției, a parchetului etc Pt ca ANAMARIA PRODAN, avocat la baza, alături de cei mai sclipitori avocați din tara, au decis sa deschidă procedura de partaj, domnul Reghecampf tremura din toate încheieturile(…)”, a conchis Anamaria Prodan, pe Instagram.

