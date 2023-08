Anamaria Prodan sare în ajutorul românilor păcăliți în Dubai. Impresara și-a deschis agenție imobiliară pentru a-i feri pe aceștia de țepe: „Lumea plânge după bani”

In articol:

Anamaria Prodan a locuit, vreme de ani buni, în Dubai, acolo unde deține câteva proprietăți și unde și-a făcut mulți prieteni. Celebra impresară s-a întors de ceva în în România, unde a dat lovitura în afaceri, însă nu a uitat de tărâmurile arabe, acolo unde și-a trăit visul o perioadă îndelungată.

Deși este foarte ocupată cu proiectele sale din București, Anamaria Prodan a uimit pe toată lumea de curând, când a dezvăluit că și-a deschis o nouă afacere, în Dubai.

Vedeta s-a săturat să tot audă că românii se confruntă cu mari probleme atunci când aleg să învestească în imobiliare, în Dubai, așa că a sărit în ajutorul lor. Anamaria Prodan și-a deschis o agenție imobiliară, prin intermediul căreia să le poată îndeplini visul tuturor persoanelor care vor să aibă o locuință în Emiratele Arabe. Impresara a povestit că mulți dintre cunoscuții ei au fost păcăliți de falșii agenți imobiliari din Dubai, care le luau banii și le promiteau că vor primi casele pe tărâmurile arabe, dar acestea se dovedeau a fi niște minciuni, iar oamenii erau jefuiți, așa că Anamaria a luat decizia de a le împărtăși din lucrurile pe care ea le-a învățat despre sectorul imobiliar din Emirate, în anii pe care i-a petrecut acolo.

„Deoarece am locuit și locuiesc în Emirate, toți cunoscuții mă tot sunau că au fost pacăliți în Dubai de diferiți agenți imobiliari. Așa că am decis, alături de partenerul meu Gabriel Nicolaev, să deschidem o agenție în Dubai, cu sucursala în București pentru ca românii să meargă să vadă cu ochii lor despre ce este vorba, nu să-și dea economiile pe vorbele tuturor neaveniților, care se bucură la un comision de câteva mii de dolari și îi păcălesc pe toți. Eu vreau să-i feresc pe români de țepe! În Emirate există niște legi, iar românii nu trebuie să se lase pacăliți doar pentru faptul că plătesc pentru o casă mai puțin ca în România. Trebuie să știe stadiile de construcție, ce se întâmplă cu proiectul respectiv, cum arată în fiecare fază de construcție. Sunt mulți care plătesc pentru o casă pe plajă, dar la final se construiesc linii întregi de case, iar plaja se îndepărtează de casa lui enorm. Am explicat așa să se înțeleagă că toți păcălesc! Toți romanii sunt agenți imobiliari în Dubai, iar în final lumea plânge după bani!”, a declarat Anamaria Prodan pentru Click.ro.

Anamaria Prodan și-a deschis agenție imobiliară în Dubai [Sursa foto: Instagram]

Anamaria Prodan se lansează în lumea filmului

Celebra impresară trăiește una dintre cele mai bune perioade din viața ei, în ceea ce privește succesul profesional. Pe lângă afacerile de care se ocupă în ultimul timp, Anamaria Prodan a fost implicată și într-un proiect artistic, alături de fiul ei cel mic. Mai exact, vedeta va apărea, în curând, într-un film de comedie, pentru care a filmat timp de 3 săptămâni, în Bali. Anamaria este foarte încântată de acest proiect și a mărturisit că a avut alături de ea o mulțime de oameni minunați, care au ajutat-o foarte mult în această nouă provocare din viața ei.

,,Am filmat 3 săptămâni în Bali. Este ceva minunat să poți să joci într-o comedie și să ai și norocul de așa colegi de platou. Le mulțumesc din suflet pentru fiecare sfat pe care mi l-au dat. Iura Luncașu este o minune de om, care va rămâne în sufletul meu forever!” , a mărturisit Anamaria Prodan pentru viva.ro.