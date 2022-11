Anamaria Prodan va purta în continuare și numele Reghecampf! Impresara a câștigat dreptul în instanță: „Numele meu cu care am făcut istorie”

In articol:

A trecut mai bine de un an de când Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf au anunțat că și-au spus ”Adio”. Ei bine, însă, divorțul dintre cei doi a fost unul cu scântei, iar cei doi foști soți au adus acuzații grave unul la adresa celuilalt.

Încă de când au spus tuturor că mariajul lor se va termina, cunoscuta impresara și-a exprimat dorința de a păstra și numele de familie al fostului soț, pe motiv că este cunoscută de foarte multă lume drept Anamaria Prodan Reghecampf, dar și pentru fiul cuplului, care poartă același nume.

Astfel, instanța a decis că impresara poate purta în continuare acest nume, deși fostul ei soț făcuse o solicitare pentru ca femeia să rămână doar cu numele ei de familie, la Judecătoria Buftea.

În același timp, Anamaria a mai precizat că în momentul în care va dori să nu mai poarte numele bărbatului, ea va face singură demersurile pentru a renunța la acesta.

„Numele meu cu care am făcut istorie de-a lungul anilor este Prodan Reghecampf, în fiecare domeniu din viața mea. Atunci când voi considera că nu mai am nevoie de acest nume am să mi-l scot singură de pe pașaport. Nu trebuie să-mi dea nimeni accept pentru asta.

Ar trebui să-i fie jenă domnului Reghecampf pentru toată mizeria pe care a aruncat-o asupra acestei familii și acestui nume. Este un capitol închis în viața mea, nu mă mai interesează nimic și nu mă interesează nici măcar să aud declarațiile sau aberațiile pe care le spune domnul Reghecampf!”, a declarat Anamaria Prodan pentru click.ro.

Lui Laurențiu Reghecampf i s-a pus proprire pe conturi

Avocatul cunoscutei impresare a făcut o serie de declarații despre ce se întâmplă în procesul dintre Anamaria și antrenor.

Astfel, reprezentantul femeii a precizat că vedeta nu a cerut niciodată pensie alimentară fostului soț, ci instanța a stabilit o sumă, pe care antrenorul nu a plătit-o, motiv pentru care i s-a pus poprire pe conturi.

„Anamaria Prodan nu a cerut niciodată pensie alimentară! E o intoxicare a opiniei publice! În cei doi ani și jumătate, Reghecampf nu a plătit un ban copilului lui, nu a plătit nici ceea a ce stabilit instanța la cererea lui expresă, adică pensia minim alimentară.

Datorită acestui fapt lui Laurențiu Reghecampf i s-a pus poprire pe conturi. Avem încă două căi de apel!”, a declarat avocatul Anamariei Prodan pentru sursa menționată.