Anamaria Rosa, fiica regretatului artist Aurelian Preda, este din nou în doliu! A mai pierdut o persoană apropiată ei: „Sufletele bune pleacă pe rând”

In articol:

Anamaria Rosa Preda știe ce însemnă suferință și știe cum se simte pierderea unei ființe extrem de importante. În 2016, tânăra și-a pierdut tatăl, pe artistul Aurelian Preda car suferea de o boală incurabilă, care l-a măcinat pe interior, cancerul.

De asemenea, starea sa de sănătate s-a agravat după ce a suferit o operație la inimă. S-a simțit tot mai rău, iar în cele din urmă a murit.

Fata avea doar 16 ani și era încă elevă la liceu. Vestea a devastat-o cumplit și a cufundat-o într-o depresie cruntă. Cu greu și-a revenit și a început să accepte că tatăl ei nu mai este. Durerea, poate, nu va dispărea niciodată, cu atât mai mult cu cât acum fata a făcut un nou anunț trist pe Facebook. Se pare că a pierdut o altă persoană foarte apropiată și dragă ei.

Anamaria Rosa și Aurelian Preda[Sursa foto: Facebook]

Anamaria Rosa a mai pierdut o ființă dragă: „Ați fost un om minunat”

Se pare că viața o supune la grele încercări pe fiica lui Aurelian Preda. Tânăra trebuie să facă față acum unei noi pierderi extrem de dureroase pentru ea. O nouă persoană foarte dragă și apropiată de ea și de răposatul ei tată a muri, iar vestea a fost dată chiar de Anamaria Rosa prin intermediul rețelelor de socializare.

Tânăra a ținut ca în mesaj să-i mulțumească femeii care a avut grijă de ea și care i-a susținut familia.

Citeste si: Loredanei Chivu i-au „putrezit” fesele! Imagini șocante cu posteriorul siliconat al blondei- bzi.ro

Anamaria Rosa și Aurelian Preda[Sursa foto: Facebook]

„Sufletele bune pleacă pe rând... Doamna Elena, ați fost un om minunat! Vă mulțumesc pentru toată susținerea oferită atât mie cat și tatălui meu! Dumnezeu să vă odihnească în pace!”, a scris pe Facebook Anamaria Rosa Preda și a postat o fotografie în care apărea alături de tatăl ei și Elena

Iași, femeia care a susținut-o necondiționat.

Anamaria Rosa [Sursa foto: Facebook]

Anmaria Rosa a încercat să se sinucidă de trei ori

Durerea și disperarea cauzate de pierderea tatălui ei au împis-o în pragul depresiei. Tânăra aproape că a recurs la un gest necugetat din cauza emoțiilor negative care au pus stăpânire peste ea. Astfel, aceasta povestește că în momentele foarte grele, când simțea că nu mai poate face față, a încercat să-și pună capăt zilelor și nu doar o dată, ci de trei ori.

Acum, ea îi îndemnă pe cei care trec prin stări similare cu ale ei să nu se lase înfrânți de sentimentele puternice și să nu se sinucidă.

Citeste si: Anamaria Rosa Preda, mesaj dur pentru artiștii care o plâng pe Cornelia Catanga! "Câți dintre ei au întrebat-o dacă are nevoie de ceva?!"

„ Desi sunt o persoana foarte, foarte credincioasă, da, am avut trei tentative de sinucidere. Una după moartea tatalui meu, si două de curand. Dar sunt foarte credincioasa si n-am putut sa fac acest pas. Poate l-am facut la disperare, poate lumea nu intelege … dar in momentele acelea de disperare si pentru ca s-au acumulat foarte multe lucruri in viata mea. Da, era s-o fac de trei ori si nu e normal pentru ca viata e frumoasa si trebuie s-o traim din plin. Asa ca, daca aveti ganduri de sinucidere, daca aveti depresie, anxietate, atacuri de panica, nu va lasati batuti, cautati cel mai mic lucru de care sa va bucurati”, a dezvăluit Anamaria Preda, în urmă cu ceva timp.