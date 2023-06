Anastasia Soare, petrecere de lux pe litoralul românesc! Elena Gheorghe, surprinsă de ceea ce s-a întâmplat la eveniment: „S-au distrat atât de bine”

In articol:

Anastasia Soare, „Regina Sprâncenelor”, a organizat o petrecere la malul mării, pentru a sărbători aniversarea de 89 de ani a mamei sale, dar și 25 de ani de la înființarea companiei sale.

Elena Gheorghe a cântat muzică armănească la petrecerea Anastasiei Soare

Evenimentul a avut loc la un hotel din Mamaia și au fost invitate mai multe personalități din showbizul românesc, printre care și Loredana Groza, Elena Gheorghe, Antonia sau Ema Uta.

Elena Gheorghe a împărtășit cu fanii de pe Instagram mai multe imagini de la petrecerea Anastasiei Soare, unde a fost invitată să intrețină atmosfera cu melodiile ei. Artista le-a povestit urmăritorilor că a avut parte de toată aprecierea gazdelor, Anastasia și Claudia Soare, și că s-a simțit minunat.

Cunoscuta artistă a purtat o ținută îndrăzneață, compusă dintr-o rochie mini, argintie, așa cum se poate observa și în fotografiile făcute publice pe rețelele de socializare.

„Comunitatea aromana este mica dar de-a lungul timpului a dat oameni care fac istorie in diverse domenii si prin povestile lor de succes inspira nu o tara ci o lume intreaga. Anastasia Soare a plecat de jos dar a reusit prin forte proprii sa ridice un imperiu in domeniul beauty. Sunt onorata ca am fost invitata sa le cant si ca s-au distrat atat de bine.

A vorbit atat de frumos despre mine si muzica mea incat m-a emotionat. Este un om deosebit, ambitios, ce isi iubeste familia si radacinile si nu in ultimul un om modest. O reala placere sa o cunosc pe doamna Victoria-Dada care a implinit 89 de ani si care este sursa de inspiratie a Anastasiei. Multumesc ca m-ati facut sa ma simt parte din familia voastra♥️”

, a scris Elena Gheorghe pe Instagram.

Elena Gheorghe [Sursa foto: Instagram]

Anastasia Soare, crescută de femei puternice. Ce mesaj i-a transmis mamei ei?

Anastasia Soare i-a făcut o urare emoționantă mamei ei, Victoria, care a împlinit vârsta de 89 de ani. A declarat că a avut o mamă muncitoare și încrezătoare, care i-a indus idee că există oportunități nesfârșite.

„De la o vârstă fragedă, am văzut lumea prin lentila unei mame încrezătoare și muncitoare, care m-a făcut să cred că există oportunități nesfârșite. Sunt recunoscătoare pentru femeile puternice care m-au crescut”, a scris Anastasia Soare cu ocazia aniversarii mamei sale, care a împlinit 89 de ani.

Familia de origine aromână a antreprenoarei a emigrat în 1989 în SUA, iar în 1997, Anastasia Soare și-a deschis primul salon de înfrumusețare în Beverly Hills. Astăzi, constănțeanca conduce un imperiu de miliarde de dolari, clasându-se în rândul celor mai bogate antreprenoare din SUA.