Anca a recunoscut: “Îl iubesc pe Flavius” Relația celor doi a trecut la un alt nivel după Casa Iubirii | EXCLUSIV

Anca, fostă concurentă în Casa iubirii sezonul 1, face dezvăluiri despre cum i s-a schimbat viața după participarea în emisiune, dar și despre povestea de dragoste pe care o are cu Flavius, fost concurent în Casa iubirii.

Anca și Flavius, mai îndrăgostiți ca niciodată

Invitată în emisiunea “Culisele iubirii”, prezentată de Bianca Comănici, Anca a menționat că îl iubește pe Flavius și că este fericită alături de el. Tânăra a declarat că acum se află în Italia și că este prima data când are o relație la distanță. Aceasta a vorbit și despre concurenții din sezonul 2, declarând că i-a atras atenția Marinel.

Anca a confirmat că încă este împreună cu Flavius, în ciuda zvonurilor apărute în mediul online. Cei doi sunt mai îndrăgostiți ca niciodată și le funcționează de minune relația la distanță. Anca răspunde criticilor internauților și își apără cuplul.

"În momentul de față cu Flavius e ok, suntem încă un cuplu, chiar dacă lumea în online zice că nu prea suntem. Eu nu stau să dau explicații la lume. Eu am făcut un cuplu cu el în Casa Iubirii, dar în afară avem o viață și privată și dacă nu mă postez cu el în fiecare zi, nu înseamnă că nu suntem împreună. Nu vreau ca relația mea cu Flavius să fie mai ascunsă, deoarece am făcut-o într-un reality show și aș fi ipocrită să spun că o vreau ascunsă astăzi, din moment ce am creat-o acolo. Doar că, vreau să fiu convinsă pe ceea ce suntem noi doi împreună ca și cuplu. Adică, da ne postăm, e frumos, e totul wow, dar faptul că eu sunt acum aici și el acolo nu vreau nici să dau prea multe speranțe, deoarece nu știu cum o să fie peste două săptămâni. Vreau să văd dacă este ceva concret și dacă suntem puternici împreună sau separați nu avem aceeași putere. Îl iubesc, cred că da. Acum nu știu...Pe mine comentariile oamenilor niciodată nu m-au afectat, niciodată nu le-am dat importanță. Mie lumea nu îmi pune în farfurie de mâncare. Nu știu pe el dacă îl afectează, dar nu cred, pentru că mi-a demonstrat tot timpul că nu îl interesează ce cred alții, nu se uită în gura lumii.", a declarat Anca.

Anca și Flavius și-au cunoscut părinții

Anca și Flavius și-au dus deja relația la următorul nivel. Și-au cunoscut părinții și totul merge înspre și mai bine. Ba chiar, Anca a legat o frumoasă prietenie cu mama iubitului ei.

"El i-a cunoscut pe ai mei, eu i-am cunoscut pe ai lui. Ai mei îi vor foarte mult bine lui, la fel sunt și părinții lui. Pe mine mă caută și întreabă de mine. A mers ok, după ce s-a terminat Casa Iubirii, în afară a fost perfect. Am mai avut și certuri, s-a mai întâmplat și ne-am certat, am avut un mic conflict, dar a fost ok.", a mărturisit Anca, la Culisele Iubirii.

