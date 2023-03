Anca Badiu povestește cum a reușit să treacă peste depresie. Credea că nu-și va mai putea reveni niciodată: „Nu mai vedeam sensul”

In articol:

Anca Badiu a trecut printr-o perioadă extrem de dificilă după pierderea cățelușului ei, însă totul s-a schimbat radical în momentul în care a mers la biserică. Vedeta crede că a primit un semn de la divinitate, iar acest lucru a ajutat-o să meargă mai departe.

Anca Badiu s-a luptat cu depresia după pierderea cățelușului ei

Animalele de companie pot aduce un plus de fericire în viețile oamenilor, însă pierderea lor poate fi un real motiv de tristețe. Prin aceste stări a trecut și Anca Badiu după ce și-a pierdut cățelul. Vedeta s-a confruntat cu o depresie severă, se simțea abandonată și nimic nu îi putea readuce zâmbetul pe buze. Până când, într-o zi, după o vizită la biserică, artista a primit propunerea de a avea grijă de un alt cățeluș. Nu doar că a acceptat pe loc, dar viața i s-a schimbat radical:

” Când a plecat cățelul meu, eu m-am simțit ca și cum m-a abandonat. Din momentul acela nu mai înțelegeam de ce îmi este frică să stau singură în casă. Asta a fost o depresie severă. Fără un sens al vieții, nu mai vedeam sensul.

M-am plimbat și m-am dus la biserică. Am vorbit cu doamna de la lumânări, am șters toate icoanele, am pus apă la flori. Chestia asta mi-a dat o liniște sufletească. Am ajuns acasă, am stat acolo până la 3, și ce crezi? A apărut și ăsta mic (n.r. câinele), am vorbit cu fata respectivă. A venit cu cinci pui, eu am vrut o fetiță. Dintre toți puișorii, asta mic a venit la mine, a deschis geanta, el m-a ales. El a sărit la mine, m-a pupat peste tot, s-a jucat”, a mărturisit Anca Badiu, în cadrul unei emisiuni TV.

