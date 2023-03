Anca Dimancea, specialist în zodiacul chinezesc, avertizează! Ce se întâmplă cu cutremurele în luna aprilie : „Vor mai fi” | EXCLUSIV

In articol:

Anca Dimancea, specialist în zodiacul chinezesc, a vorbit despre luna aprilie, făcând o serie de previziuni, în special despre cutremure. De asemenea, specialista a explicat că va fi o lună plină de întâmplări și aspecte neplăcute la care ar trebui să ne așteptăm, acestea fiind chiar firești din punct de vedere al zodiacului chinezesc.

Problema acestei luni este, de fapt, lemnul Yin, un element care este în exces în luna aprilie. Iată la ce trebuie să ne așteptăm!

„Anumite caracteristici despre care nu am vorbit și vedem că se întâmplă, absolut firești până la urmă, conform explicațiilor din zodiacul chinezesc. Sunt niște aspecte neplăcute, din păcate. În momentul în care avem prea mult dintr-o zodie sau prea mult dintr-un element, pentru că de fapt aici este problema, lemnul Yin este în exces, de fapt tot anul este în general lemnul în exces, dar într-o astfel de lună, repetitivă, cu foarte mult lemn, este practic lemn Yin peste lemn Yin, așa îi spune, ajungem să fim cam sătui de anumite aspecte, adică devin deja obositoare pentru cei cărora le lipsește lemnul în diagrama personală”,

a precizat Anca Dimancea, în cadrul emisiunii WOWZodiac, difuzată pe canalul de YouTube WOWnews.

Anca Dimancea, despre luna aprilie: „Orice exces dăunează și devine distrugător”

De asemenea, Anca Dimancea a venit cu un avertisment pentru toată lumea, legat de cutremure, care este posibil să aibă loc până pe data de 20 aprilie. Totuși, specialistul în zodiacul chinezesc a explicat că, nici după această dată nu suntem scutiți de destabilizări ale pământului, dat fiind faptul că urmează o lună de pământ.

„Întotdeauna, orice exces dăunează și devine distrugător. Am văzut deja ce s-a întâmplat cu cutremurele ăstea. O să mai fie, din păcate, până pe 20 aprilie. Nu înseamnă că suntem total scutiți după 20 aprilie, pentru că urmează o lună de pământ. Focul va încuraja pământul, pentru că focul în ciclul elementelor produce elementul pământ. Însă, va mai fi totuși o diversificare, nu vom avea numai acest lemn, de care suntem sătui pentru că am avut luna de tigru, până pe 20 februarie.(...) Acum e lemn Yin 2 luni la rând pe lemn Yin, deci foarte mult, în cursul anului avem foarte mult lemn, că de fapt aici este problema, de aceea lipsesc alte 2 elemente, pământul și metalul, pentru că nu mai au loc. Am anunțat că vor avea loc niște destabilizări ale elementului pământ, ale solului, ale pământului în general, inclusiv al munților care sunt scuturați, și spuneam despre posibili vulcani, ceea ce s-a și întâmplat, pentru că aceste predispoziții sunt foarte exacte, n-ai cum să te abați.”, a mai spus Anca Dimancea.

Anca Dimancea a vorbit și despre cutremurele de la noi din țară: „Am primit întrebări dacă va fi cutremur la noi în țară. Păi sunt acestea mai mici care au fost și cine se aștepta la ele, sunt și alte teorii conspiraționiste, nu intrăm în ele. Sincer, exista predispoziția. Iată, am avut și în partea de Sud-Vest, care a fost ceva destabilizare acolo și Sudul, dar dincolo de tot acestea, predispoziția pe întregul an există în în lume de destabilizare a pământului și acum să zicem că nu mai accentuăm aici, nu mai dezvoltăm. Ce mai înseamnă, mai înseamnă inclusiv poluarea solului, inclusiv lucrări sau defrișări.”