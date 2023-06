Anca Dumitra, surpriză de proporții la momentul cererii în căsătorie: „Foarte frumoasă și emoționantă”. Cum o cheamă acum în buletin pe celebra actriță

In articol:

În iarna anului trecut, Anca Dumitra și-a schimbat viața, dar spune ea că nu a făcut-o în mod radical. La jumătatea lunii decembrie a spus ”DA” în fața ofițerului de stare civilă, ca la câteva luni distanță să facă și cununia religioasă și marea petrecere.

Totul a fost discret, dar vestea a ajuns și la urechile fanilor ei, cărora acum le-a mai împărtășit una alta despre momentul în care a ales să pornească pe drumul căsătoriei.

Anca Dumitra, surpriză de proporții la momentul cererii în căsătorie [Sursa foto: Facebook ]

Anca Dumitra, surpriză colosală în Grecia

Celebra actriță spune că ceea ce s-a întâmplat și cum s-a întâmplat a fost exact pe sufletul ei, căci niciodată nu a avut vrun vis anume în ceea ce constă ziua cea mare.

Spune că nu a fost tipul de femeie care să grăbească lucrurile, ci a lăsat destinul să-și urmeze cursul, astfel că nu a avut de ce să fie dezamăgită.

Însă, la polul opus, bucuria, emoția și încântarea au cuprins-o atunci când actualul soț a cerut-o de soție. Cererea în căsătorie a avut loc în Grecia, într-un cadru intim și romantic, încununat cu o foc de artificii, care a impresionat-o profund pe actriță.

”Nu mi-am imaginat nimic înainte ca să-mi fie spulberat visul cu realitatea. Poate sună ciudat sau nu, dar nu am fost genul care să se gândească de mică la rochia de mireasă sau cum/când. Toată viața am lăsat să vină natural lucrurile spre mine – acum am simțit, acum am făcut-o. Nu e o schimbare radicală… Cererea în căsătorie a fost foarte frumoasă și emoționantă. S-a întâmplat în Santorini, un cadru de vis, și a fost un moment al nostru, cum e și firesc, de altfel, dar pregătit într-un fel surprinzător, însă și romantic. Ce pot să spun este că probabil nu m-aș fi așteptat niciodată să fie artificii. Asta cred că a fost un plus de magie”, a spus Anca Dumitra, conform Viva.

Și pentru că s-a făcut remarcată la scară largă înainte de căsătorie, actrița a ținut să specifice că cei care vor să dea de ea, vor auzi în continuare tot de Anca Dumitra.

Și asta pentru că, după nuntă, numele și l-a schimbat doar în acte, dar ca persoană publică a rămas tot cu numele ei de familie.

”Pentru toți oamenii sunt Anca Dumitra, așa că voi rămâne așa peste tot. În acte este mai simplu, este Spendier”, a mai completat actrița.