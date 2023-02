Anca Pandrea, chinuită de problemele de sănătate. Văduva lui Iurie Darie a trecut printr-o nouă operație: „Medicilor le este teamă”

In articol:

În ultimii ani, Anca Pandrea s-a confruntat cu mai multe probleme de sănătate. În luna octombrie a anului trecut, aceasta a suferit o intervenție chirurgicală la nivelul ochiului stâng.

La acea vreme, văduva lui Iurie Darie a făcut o hemoragie în vitros din cauza afecțiunii de la ochiul stâng, astfel că Anca a fost nevoită să apeleze de urgență la ajutor specializat.

Anca Pandrea [Sursa foto: Captură YouTube]

Anca Pandrea a suferit o nouă intervenție chirurgicală

Acum, la 76 de ani, Anca Pandrea a suferit cea de-a patra intervenție chirurgicală la ochiul stâng. Chiar dacă problemele de sănătate cu care se confruntă aceasta sunt extrem de serioase, Anca a mărturisit că momentan se simte bine.

Problemele pe care văduva lui Iurie Darie la ochi au început din luna august a anului trecut, odată cu hemoragia.

Chiar dacă de atunci aceasta a trecut prin mai multe operații, sângele nu a dispărut complet din cavitatea retinei.

Pe lângă problemele oftalmologice, Anca trebuie să viziteze și medicul cardiolog, pentru altă afecțiune care îi dă bătăi de cap.

„Mă simt bine. Este a patra intervenție de acest gen la ochi. Ultima am avut-o în urmă cu o săptămână. Am avut o hemoragie la ochiul stâng și am sunat-o pe doamna Monica Pop. M-a chemat la ea și a zis să îi aduc o trimitere de la medicul de familie. Am fost operată la Policlinica. Acolo au o sală mică pentru operații. Din august și până acum, încă mai am sânge în cavitatea retinei. Medicilor le este teamă să nu se împrăștie. Am o doctoriță oftalmolog atât de minunată! Mă sună dacă este ceva și se interesează de sănătatea mea. Iau picăturile prescrise de ei și sunt atentă să nu îmi intre ceva în ochi, atunci lucrurile stau bine. Acum mi-a mai rămas să mai ajung la cardiolog, la medicul …, pe care îl știu încă de când făceam spectacole cu Iura, și să-mi iau rețeta compensată. De ani de zile eu mănânc fără din cauza afecțiunilor pe care le am, cum ar fi insuficiența pulmonară și cea cardiacă. Din spital am ieșit cu 14 afecțiuni și toate categoria a doua”, a declarat Anca Pandrea, pentru Viva.ro.

Cea care i-a fost parteneră de viață lui Iurie Darie se confruntă cu o afecțiune chinuitoare. [Sursa foto: Facebook ]

