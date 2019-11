Anca Serea își botează fetița azi. Prima imagine din biserică

Anca Serea își botează fetița azi. Cel de-al șaselea copil al familiei a fost creștinat sâmbătă după amiază, într-o biserică din București.

La ceremonie a luat parte întreaga familie, de la mic la mare, alături de nașii de botez ai micuței Leah Maria.

Anca Serea angajeaza bona. Ce conditii stricte trebuie sa indeplinesti?

Anca Serea și-a anunțat prietenii de pe Instagram sâmbătă, că se află în toiul pregătirilor pentru botezul fetiței sale. După ceremonie, ea va petrece într-un cadru restrâns într-o locație cochetă alături de familie și prieteni.

Anca Serea, mama a sase copii, isi cauta un ajutor de incredere. Vedeta a recunoscut ca pe masura ce numarul copiilor s-a marit, i-a fost din ce in ce mai greu sa se imparta intre sarcini. In cele din urma, a ajuns sa se simta coplesita.

Asadar, vedeta este in cautarea unei bone, o persoana care sa locuiasca alaturi de ea, sotul ei si copiii lor si care sa fie in permanenta cu ochii pe juniori, in special in weekend-uri.

Cei care ma cunosc stiu ca nu imi place sa ma plang, dar vin momente in care efectiv sunt coplesita. Este intr-adevar minunat sa ai in viata sase mici minuni, insa nu neg faptul ca nu este deloc usor. Chiar daca familia mea imi este alaturi si ma sustine neconditionat, am ajuns la concluzia ca ne este necesara inca o mana de ajutor, respectiv din partea unei doamne care sa stea cu cei mici. Chiar daca principala calitate pe care o urmarim este de a iubi foarte mult copiii si de a-i face placere sa lucreze cu ei, ne dorim si urmatoarele:

– Sa fie jucausa – atunci cand ai in preajma copii, este de la sine inteles ca trebuie sa poti crea jocuri, activitati si diverse lucruri cu care sa le captezi atentia. Nu este o solutie pentru nimeni timpul petrecut in fata televizorului.

– Sa fie o persoana activa – copiii au mult mai mult energie comparativ cu adultii, prin urmare si doamna care ne va ajuta trebuie sa fie sprintena pentru a tine pasul cu ei – Sa fie responsabila – este o calitate de baza cred, pentru ca copiii nostri sunt cele mai de pret comori si ne dorim sa ii stim lasati pe maini sigure

– Sa fie o persoana de incredere – alaturi de responsabilitate si aceasta calitate este una esentiala deoarece dorim pe cineva capabil sa respecte regulile casei, sa poata acorda atentia cuvenita copiilor si sa ii tina pe cei mici in siguranta in mod permanent

– Sa aiba experienta – nu este necesar un CV interminabil si nici zeci de ani de profesie, dar lucrul cu copiii nu este atat de usor pe cat poate parea. Pot aparea o multime de situatii in care iti sunt necesare abilitati care se formeaza doar in timp

– Sa fie o persoana flexibila – flexibilitatea conteaza pentru ca pot interveni situatii neprevazute sau urgente si este nevoie de o capacitate crescuta de adaptare".