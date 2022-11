Anca Serea și Adi Sînă, totul despre afacerea lor de milioane de euro: "Avem niște produse senzaționale"

In articol:

Anca Serea și Adi Sînă formează unul dintre cele mai apreciate cupluri din showbizul românesc. Cei doi pot spune despre ei că sunt împliniți atât pe plan profesional, cât și pe plan personal.

Ce afacere au Anca Serea și Adi Sînă?

Aceștia cresc împreună 6 copii și au reușit să își construiască o familie minunată. Anca Serea și Adi Sînă se bucură amândoi de cariere de succes, iar încasările impresionante nu întârzie să apară.

În afară de muzică și televiziune, Anca Serea și Adi Sînă au deschis o afacere de milioane de euro. În urmă cu 3 ani, cei doi pus bazele unui business cu produse cosmetice organice.

Produsele cosmetice sunt calitative, cu ingrediente naturale. În momentul de față, Anca Serea și Adi Sînă se ocupă de acest business și este cel mai important proiect pentru ei.

Anca Serea și Adi Sînă afacere de milioane de euro.

Anca Serea și Adi Sînă au vorbit recent despre afacerea lor, dar au povestit și câtă popularitate a căpătat business-ul lor pe piață.

Anca Serea și Adi Sînă au lansat în ultima perioadă un nou produs, de care sunt foarte mândri.

„ E un produs care a căpătat destul de multă popularitate și chiar putem spune că este un produs «cheie» în catalogul nostru. Între timp, am dezvoltat și alte produse. Spre exemplu, am lansat colecția «Serea organic».”, a declarat Adi Sînă pentru ego.ro.

Anca Serea, mândră de produsele pe care le lansează

Anca Serea este foarte încântată de noua sa afacere și se implică foarte mult în testarea tuturor produselor pe care le lansează. Recent, ea și soțul ei au scos pe piață un nou produs care conține substanțe naturale și organice.

„ Am făcut această colecție cu un producător italian care are cultură de aloe vera organică și de măslini. Avem niște produse senzaționale. Au certificări organice, ceea ce este un lucru foarte important. Am făcut două produse în colecția «Serea organic». Un ser cu hialuronic și o cremă hidratantă cu aloe vera organică și cu măslini, cu hialuronic, cu moleculă mică. Foarte multe lucruri și foarte bune produse anti-aging, de hidratare, care pot fi folosite și de un ten sensibil, chiar și un ten cu probleme.”, a mărturisit prezentatoarea TV.

De asemenea, Anca Serea a adăugat faptul că fiica sa cea mare îi folosește produsele create.

„ Fetele noastre sunt la fel de norocoase ca mine. Sarah are un ten foarte frumos, deși este adolescentă. Folosește șamponul, folosește balsamul. Toată familia folosește produsele de păr. Ea nu este cu bronzul, nu-i place tenul bronzat, din contră, se apără de tot ceea ce înseamnă soare. Mai folosesc gelul de duș organic. Cam atât. Sarah are 15 ani și eu nu încurajez. Dacă nu au probleme, date de acnee, să nu folosească creme din adolescență.”, a mai spus Anca Serea, pentru sursa citata.

