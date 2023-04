Anca Sigartău a fost diagnosticată cu o boală cruntă. Cum a reușit să se vindece, deși medicii nu îi mai dădeau nicio șansă: „Eu știam că mor, nu mai am de trăit”

In articol:

În urmă cu câțiva ani, Anca Sigartău a primit cea mai cumplită veste, aceea că are o boală nemiloasă, mai exact cancer. Medicii îi mai dădeau un an de trăit, iar aceasta trebuia să accepte ideea că își va lăsa cei trei copii mici fără mamă.

Anca Sigartău, convinsă că postul a ajutat-o să se vindece de cancer

Chiar dacă doctorul a sfătuit-o să rămână internată în spital, actrița a refuzat și a ales să meargă acasă. După ceva vreme, în timpul unui control, tumoarea a dispărut ca prin minune, iar atunci când a fost întrebată cum a reușit să se vindece, aceasta a avut un singur răspuns: postul.

Actrița este convinsă că postul este cel care a ajutat-o să câștige lupta pentru viață pe care a dus-o în urmă cu câțiva ani contra cancerului. Aceasta susține că nu a făcut acest lucru pentru a se vindeca, ci pentru a se pregăti așa cum trebuie de momentul în care va părăsi această lume, deoarece ea știa că va muri și nu mai are mult de trăit.

La ceva timp, Anca Sigartău a mers la un control pentru a vedea care este starea sa de sănătate, iar răspunsul medicului a șocat-o și pe ea.

Se pare că tumoarea cu care fusese depistată dispăruse ca prin minune. Atunci când a fost întrebată cum s-a vindecat, vedeta i-a spus doctorului că nu o va crede, deoarece singurul lucru pe care l-a făcut a fost să țină Postul Crăciunului.

„ Așa am știut eu că vreau să mă duc să țin post, nu am spus la nimeni, nu a fost un regim alimentar, am ținut și eu cum am putut, nu am mâncat lapte, carne, brânză. Am primit foarte multe mesaje că dacă țin post mă fac bine. Dar nu a fost un deal cu Dumnezeu, că dacă țin postul mă fac bine. Eu știam că mor, nu mai am de trăit. L-am ținut să mă pregătesc mai mult. Apoi, pe 20 decembrie, când am fost la control, doctorul m-a întrebat unde este tumora, ce am făcut cu ea. I-am zis că îi spun ce am făcut, dar nu o să mă creadă. I-a m zis că am ținut post și atât.”, a declarat aceasta în cadrul unei emisiuni TV.

Actrița a vrut să se sinucidă

Acesta nu a fost singurul moment dificil cu care Anca Sigartău s-a confruntat de-a lungul timpului. În urmă cu ceva timp, vedeta a avut probleme financiare și a avut o perioadă în care a crezut că totul se ruinează în jurul ei. Se gândea tot timpul că își crește copiii pentru a face parte dintr-un sistem care se bazează mai mult pe minciună, iar toate aceste probleme o duceau spre o singură rezolvare, încheierea socotelilor cu viața.

Copiii urmau să fie duși la tatăl lor, acolo unde considera că nu vor duce lipsă de nimic din punct de vedere material. Ceea ce a făcut-o pe actriță să nu recurgă la un astfel de gest extrem a fost chiar un curs despre cultură și civilizație. Acesta a făcut-o să realizeze că pentru public ea este cea care reușește să le aducă un zâmbet pe buze după o zi mai grea.

„Mă confruntam cu această problemă, o minciună acută din viața mea și mă gândeam că eu cresc 3 copii, îi educ să intre într-un sistem care îi va obliga să accepte minciuni, să se piardă pe sine ca individualități. Acela a fost momentul în care, în timpul unui curs despre cultură și civilizație auzeam lucruri atât de frumoase, deși eu nu aveam în momentul respectiv bani să-mi plătesc întreținerea, era atât de greu cu cei trei copii și mi se părea totul de netrăit. Nu aveam decât varianta să mă închid, să mor, să mă sting. Mă îndreptam spre un lucru clar, îmi doream să mor și era foarte aproape momentul în care probabil aș fi renunțat la viață. Mă gândeam că celor mici le-ar fi fost mult mai bine cu tatăl lor, ar fi avut o situație financiară mult mai bună. Voiam să închei socotelile pentru ei, să le fie mai bine. Dar acel curs, când auzeam câte lucruri extraordinare se întâmplă, acele secunde pe care le trăiesc pe scenă, în care oamenii vin și se simt bine. Acele două ore pe care ți le-au dat sunt importante, a doua zi au altă forță să meargă înainte. Pentru momentele acelea îmi dădeam seama că merită și trăiesc și că acela este rostul meu .”, a mărturisit vedeta, potrivit Adevărul.

