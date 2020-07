In articol:

Anca Țurcașiu, dezvăluiri despre iubirea cu Gheorghe Gheorghiu! În urmă cu două zile a explodat bomba! Anca Țurcașiu a divorțat de soțul ei, Cristian, bărbatul care a ajutat-o să îl uite pe cel care a cucerit-o iremediabil la 20 de ani, cântărețul Gheorghe Gheorghiu. Cei doi s-au iubit în anii 90, timp de patru ani, în ciuda faptului că între ei era o diferență de...16 ani, și artista nu l-a uitat nici acum, drept dovadă că, spun apropiații, căsnicia ei nu putea avea sorți de izbândă până la adânci bătrâneți!!!

Anca Țurcașiu, dezvăluiri despre iubirea cu Gheorghe Gheorghiu! ”Mă pupa încontinuu, țopăia pe stradă că un copil”

Dacă despre soțul Cristian, medic stomatolog, Anca Țurcașiu nu a vorbit niciodată cu entuziasm sau...nostalgie, ei bine, nu la fel au stat lucrurile în privința lui Gheorghe Gheorghiu. Într-un interviu acordat revistei Tango, în 2014, vedeta a dezvăluit cum a decurs povestea de iubire dintre ea și artist, una cu suișuri și coborâșuri. “Relația mea cu el a durat vreo patru ani. Era o diferență de 16 ani între noi, dar el și acum e un copil mare, și atunci era mult mai copil decât mine. Cânta toată ziua la chitară, râdea, mă pupa încontinuu, țopăia pe stradă că un copil, iar eu veneam după o relație mai serioasă, mai academică, nu știu cum să spun, din care probabil că am sărit pentru că a fost o gură de aer. A fost altceva”, a povestit Anca Țurcașiu.

Citeste si: Anca Țurcașiu, amor cu Gheorghe Gheorghiu sub ochii lui Romică Țociu și Tavi Colen! Picanteriile unei relații aprinse, dezvăluite într-o carte biografică

Citeste si: Anca Țurcașiu a dat cărțile pe față! Ce s-a întâmplat în celebrele scene nud din ”Miss Litoral” . Adevărul a ieșit la iveală după 30 de ani

Citeste si: Cristian Țânțăreanu, primele declarații despre divorțul Ancăi Țurcașiu: „Nu e un capăt de lume”

Anca Țurcașiu a trecut prin multă suferință în relația cu Gheorghe Gheorghiu

Anca Țurcașiu, dezvăluiri despre iubirea cu Gheorghe Gheorghiu! Toată lumea din showbiz știa că artiștii erau mereu împreună, aveau spectacole și au cântat în duet chiar și câteva melodii. Anca Țurcașiu susține însă că despărțirea de Gheorghe Gheorghiu i-a adus multă suferință, deoarece artistul a înșelat-o de nenumărate ori. “Am suferit mult. Mergeam pe stradă și plângeam. Mi se părea nedrept ce trăiesc. Așa că atunci când am primit invitația să plec în turneu în SUA pentru o lună nu am stat pe gânduri”, a dezvăluit Țurcașiu, care acolo, în SUA, avea să-l cunoască pe Cristi, cel care avea să-i devină în 1998, soț și căruia i-a dăruit un băiat.

Anca Țurcașiu, dezvăluiri despre iubirea cu Gheorghe Gheorghiu! Ce a spus și el! ”Ne-am despărţit pentru că atâta a fost”

Anca Țurcașiu, dezvăluiri șocante despre iubirea cu Gheorghe Gheorghiu! Pe de altî parte, Gheorghe Gheorghiu a avut o altă variantă legată de idila cu Anca. „Eu rămân un veşnic romantic. Unde dragoste nu e se poate şi fără. Nici cheltuieli prea mari nu sunt. Degeaba, dacă nu ai bani… Nu ştiu dacă te iubeşte cineva dacă nu ai bani. Crezi că mai iubire sinceră? Eu mă îndrăgostesc în fiecare zi. Anca mi-a fost şi parteneră de scenă. Am un respect deosebit pentru Anca şi pentru toate iubitele mele. Am rămas în relaţii bune cu fostele mele. Anca chiar mi-e tare dragă şi mă bucur că arată extraordinar. Ne-am despărţit pentru că atâta a fost. Nu am înşelat-o” ”, a spus artistul în presă.