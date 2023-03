Anca Țurcașiu a dezvăluit cine îi pune zâmbetul pe buze. Ipostaza neașteptată în care s-a filmat: "Eu te iubesc, tu mă iubești"

In articol:

Anca Țurcașiu se numără printre cele mai apreciate și îndrăgite actrițe de la noi din țară, iar de-a lungul carierei sale, vedeta a reușit să adune de partea sa o mulțime de fani, care îi stau alături la orice pas. De asemenea, actrița a reușit să intre în sufletele multor români prin prisma carismei, dar și a sincerității de care a dat dovadă mereu, asta pentru că totdeauna a fost deschisă față de fanii ei și i-a

ținut la curent pe aceștia cu aproape tot ceea ce se întâmplă în viața sa.

Așa s-a întâmplat și recent, căci Anca Țurcașiu le-a făcut o mare bucurie internauților, după ce a postat o filmare cu animalul ei de companie.

Citește și: ”Ca mamă nu ne călărim băieții” Anca Țurcașiu, aspru criticată de internauți după ce s-a fotografiat alături de fiul ei. Gestul controversat făcut de vedetă a stârnit un val de reacții

Momentul emoționant în care vedeta a fost surprinsă alături de pisicuța ei a fost făcut public pe Instagram, chiar pe contul personal al actriței.

Citeste si: Cine sunt elevii care pot să primească meditații gratuite. Profesorii vor să ofere sprijin elevilor- kanald.ro

Citeste si: BREAKING NEWS. Drona americană care a fost doborâtă de Rusia decolase din România- stirileprotv.ro

„Eu te iubesc pe tine și tu mă iubești pe mine”, sunt versurile pe care actrița le cânta, atunci când a fost surprinsă alături de animăluțul de companie.

Anca Țurcașiu a vorbit despre perioada când era însărcinată cu fiul ei, Radu

Anca Țurcașiu a vorbit abia recent despre perioada când a fost însărcinată cu fiul ei, Radu, care în prezent are vârsta de 24 de ani.

Vedeta susține că nu are amintiri tocmai plăcute de la vremea aceea, căci nu a avut o sarcină ușoară, însă totul s-a schimbat complet atunci când și-a ținut fiul la piept.

Citeste si: „Să vezi ce palme primești când te prind pe undeva”. Radu Siffredi, iubitul Oanei Matache, nou mesaj șocant după ce a aflat că Protecția Copilului i-ar putea lua copiii iubitei sale!- kfetele.ro

Citeste si: Calendar ortodox 15 martie 2023. Ce sărbătoare este miercuri- stirilekanald.ro

Citeste si: Alina Sorescu, primele declarații după decizia magistraților în privința custodiei fetițelor: ”Încerc cu toată ființa mea să rămân demnă”. Cu cine vor rămâne micuțele- radioimpuls.ro

Citește și: Anca Țurcașiu a dat cărțile pe față! Actrița este singură, dar trăiește viața la maxim: "Așa e când nu ești îndrăgostit"| EXCLUSIV

„În ’99 am născut. A fost foarte greu pentru că am avut o sarcină foarte grea. Nu a fost o perioadă frumoasă din viața mea cum spun multe femei. Nu am înflorit, nu am țopăit, numai m-a durut tot! A fost foarte greu, dar a trecut. Nu am avut o amintire plăcută din timpul sarcinii. Maternitatea, în schimb, înseamnă să îți ții copilul în brațe și să realizezi că din momentul acela rămâne cineva după tine și tu ai ca țel să faci tot ce poți pentru sufletul acela de om pe care l-ai adus pe Pământ, să fie fericit.”, a declarat Anca Țurcașiu, pentru demamici.ro .