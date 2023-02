Anca Țurcașiu, apariție senzațională pe rețelele de socializare! Actrița arată mai bine ca niciodată: ,,Ăsta e secretul”

In articol:

Anca Țurcașiu este una dintre cele mai cunoscute și apreciate actrițe din România. Vedeta a cucerit publicul datorită talentului său și a frumuseții sale. Recent, vedeta și-a surprins fanii cu ultimele sale postări din mediul onlin, în care arăta mai bine ca niciodată.

Anca Țurcașiu, imagini senzuale pe rețelele de socializare

Postarea făcută de actriță [Sursa foto: Instagram]

Anca Țurcașiu este foarte activă pe rețelele de socializare, unde ține legătura cu fanii săi și încearcă să îi țină la curent cu ceea ce se întâmplă în viața ei. Recent, vedeta și-a surprins urmăritorii cu câteva imagini foarte sexy cu ea. Chiar dacă are 52 de ani, artista arată senzațional și are o siluetă pe care multe doamne și domnișoare ar putea fi invidioase.

Aceasta a ostat recent un mesaj în care explica cum de are ea tot timpul anului un bronz perfect. Potrivit acesteia, secretul stă în faptul că ea are o singură vacanță pe an, iarna, iar vara se bronzează la mare acolo unde lucrează. Și crema autobronzantă are și ea un rol în toată această poveste, actrița mărturisind că în loc de cream hidratantă o folosește pe cea autobronzantă.

Alături de acest mesaj, vedeta a postat și câteva imagini într-o poziție mai senzuală, în care i se puteau observa picioarele tonifiate și perfect bronzate.

„Mă întreabă lumea cum de sunt bronzată tot timpul. Am o vacanță pe an, iarna, în care mă bronzez și vara în România, la mare, unde lucrez. Stau la soare cu măsură, cu protecție și folosesc după fiecare duș în loc de cremă hidratantă, cremă autobronzantă. Care este la fel de hidratantă și care întreține culoarea pielii pe tot parcursul anului. Ăsta e *secretul*”, a scris artista în online.

Anca Țucașiu a divorțat de cel ce i-a fost soț o bună perioadă de timp

În urmă cu doi ani, Anca Țurcașiu a trecut printr-o perioadă destul de complicată din viața ei. Aceasta a fost căsătorită timp de 22 de ani cu medicul Cristian Georgescu, însă lucrurile nu au mai mers între ei așa că au ales să pună capăt mariajului. În prezent, actrița este singură, ba chiar a mărturisit la un moment dat că bărbații nu prea au curaj să se bage în seamă cu ea deoarece, le este teamă de personalitatea ei.