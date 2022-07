Anca Țurcașiu e frumoasă de pică, dar a recunoscut de ce nu vin bărbații spre ea. "Defectul" care îi sperie pe mulți pretendenți

In articol:

Anca Țurcașiu este o femeie singură și disponibilă din toamna anului 2020, atunci când, pe Facebook, și-a anunțat divorțul de medicul Cristian Georgescu, alături de care are un băiat.

Din acel moment, viața actriței s-a schimbat radical, iar parcă a înflorit după separare. Însă, chiar dacă la 52 de ani pe care îi are poate urca oricând pe podiumul de modă, căci arată ca trasă prin inel, vedeta nu are prea mult noroc

în amor.

Anca Țurcașiu: ”Bărbații sunt foarte timizi”

Deși a dezvăluit că este deschisă către o nouă iubire, se pare că bărbații nu se înghesuie la ușa inimii sale. Vedeta spune că prin caracterul și personalitatea sa, dar și prin prisma meseriei care a adus-o în lumina reflectoarelor, îi face pe masculi să fie timizi și chiar speriați de a avea o relație cu ea. În ciuda faptului că, spune ea, niciodată nu s-a comportat decât ca un om normal, plin de umor și energie.

Astfel, întrebată dacă este mai căutată și mai complimentată de bărbați de când a divorțat, Anca Țurcașiu a uimit cu răspunsul dat.

”Nu, să știi că bărbații sunt foarte timizi, foarte rar bărbații îndrăznesc, au curajul să vină către mine, pentru că se sperie de personalitatea mea și le e teamă oarecum. Pentru ei sunt Anca Țurcașiu, persoana aceea, nu pot realiza că sunt și eu un om ca toți oamenii. Cum m-aș duce eu acum să îl cunosc pe Bradley Cooper, de exemplu. Eu m-aș duce normal, cumva, pentru că înțeleg că e doar o meserie aceasta, dar totuși ai așa un sentiment… Primesc foarte multe complimente și normal că mă fac să mă simt foarte bine, eu și sunt un om vesel, deschis, sociabil, zâmbitor, cald, adică nu sunt cu nasul pe sus sau să mă port într-un anume fel. Consider că sunt un om absolut normal. ”, a declarat Anca Țurcașiu, conform Viva.

În această situație, când inima ei ar fi dispusă să iubească din nou, iar ea este una dintre cele mai frumoase vedete de la noi, dacă bărbații ar prinde mai mult curaj în preajma sa, Anca Țurcașiu spune că ar știi și pe cine ar alege.

Bărbatul ideal, în viziunea vedetei, trebuie să fie unu la unu cu cele mai importante persoane din viața actriței. Adică, Anca Țurcașiu declară că vrea un bărbat frumos la suflet și minte, drăgăstos, atent și grijuliu, exact așa cum s-au comportat tatăl și bunicul ei cu ea toată viața.

”Noi ne raportăm la cei mai importanți bărbați din viața unei femei. Pentru mine sunt bunicul și tatăl, de la care am învățat niște lucruri. Bunicul meu îmi punea mâna pe cap înainte să adorm și venea de la Ploiești la București cu trenul, ca să-mi țină mâna pe cap când făceam injecția cu penicilină, în fiecare zi și se întorcea acasă la Ploiești. Ai mai auzit așa ceva?! Îți vine să crezi că tatăl meu, toată viața, m-a trezit mângâindu-mi degetele de la picioare și citindu-mi poezii de Nichita Stănescu? Tata și astăzi mă sună și mă întreabă: „Ai 10 minute?. „Da, tată! „Vreau să îți citesc două poezii. Dacă îți spun că am toate lucrurile astea legate de acești doi bărbați ca brazii din viața mea, atunci am să fac copy/paste și am să spun că aștept un bărba t ca bradul care să mă mângâie”, a mai spus actrița.